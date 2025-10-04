Elecciones en Santa Fe

Respaldo de GEN a Scaglia: “Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta que tanto daño nos ha hecho”

Lo dijo Fabián Peralta, presidente del partido que integra la fuerza Provincias Unidas, que conduce el gobernador Maximiliano Pullaro en Santa Fe y que postula a la vicegobernadora como primera candidata a diputada nacional. “Es momento de consensos y diálogos, como hacemos acá en Santa Fe”, destacó el dirigente durante un encuentro en el que se analizaron diferentes áreas de la realidad nacional.