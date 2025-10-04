De Santa Fe al mundo: grandes deportistas, embajadores de los Juegos Suramericanos 2026

Se presentaron los XIII Juegos Suramericanos, los cuales se desarrollarán en la provincia de Santa Fe, con sede en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela.
El evento se desarrolló en la ciudad de Rosario y contó con la presencia de funcionarios y deportistas destacados.
Se presentaron los XIII Juegos Suramericanos, los cuales se desarrollarán en la provincia de Santa Fe, con sede en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela.
La competencia, se realizará del 12 al 26 de septiembre del año próximo y reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países. Además de Argentina, estarán compitiendo Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Se disputarán 57 disciplinas.
En el acto protocolar se hicieron presentes el Gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia, junto a los intendentes de Rosario y Rafaela, Pablo Javkin y Leonardo Viotti, respectivamente.
En la faceta deportiva, los embajadores invitados fueron seis destacados deportistas de la provincia: Ayelén Stepnik (hockey), Federico Grabich (natación), Etel Sánchez (natación artística), Rubén Rézola (canotaje), Guillermo Coria (tenis) y Cecilia Carranza (vela), como así también la presencia de Víctor Groupierre, secretario general del Comité Olímpico.
El Litoral dialogó con las grandes figuras santafesinas que acompañaran la competencia internacional.
El ex tenista top 3 mundial, Guillermo Coria, expresó: “Estoy muy feliz de que estos juegos se hagan en la provincia, que se reciba a tantos atletas de todos lados es espectacular.
Los deportistas van a encontrar lo mejor en esta provincia, el santafesino está a disposición y predispuesto para ser un buen anfitrión y en eso se va a marcar la diferencia, se está trabajando y esforzando mucho. Soy santafesino hasta la muerte y cuando fue elegida esta provincia fue extraordinario”.
El piragüista de velocidad, tres veces olímpico, Rubén Rezola, afirmó: “Es un orgullo enorme la presencia de estos juegos en la provincia y en mi ciudad. La infraestructura es muy importante y va a quedar para el futuro. Que la provincia sea anfitriona es muy bueno. Lo más importante acá es el deporte, es un aspecto importante para la sociedad, todo lo dedicado a ello y a la educación va a salvar muchas generaciones.
Va a quedar un legado después de estos juegos, Santa Fe tiene grandes deportistas y hay mucho talento, es muy importante que muchos chicos más sigan avanzando y apuesten por el deporte. Los juegos suramericanos nuclean más deportes incluso que los Juegos Olímpicos, muchas culturas, idiomas se cruzan y competir con respeto es la esencia del evento”.
Finalmente, el nadador olímpico, Federico Grabich, sostuvo: “Es una alegría enorme que los juegos vengan a la provincia, los deportistas santafesinos siempre lo soñamos, que la infraestructura que quede y se pueda disfrutar va a ser algo increíble. El juego suramericano es el primer escalón para los Juegos Olímpicos, así que esto va a sentar un precedente".
"Los deportistas argentinos tendrán la responsabilidad y la suerte de ser locales, el público va a acompañar y torcer la balanza. Es muy importante que los referentes acompañemos en este camino, los chicos van a estar de espectadores en este gran evento y será una inspiración para poder ser profesionales en el futuro”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.