Juegos Odesur: aprueban convenio marco y habilitan partidas para su financiamiento
Se prevé que el evento, planificado para 2026, convoque a 4 mil deportistas de 15 países para competir en más de cincuenta disciplinas. Se autorizaron inicialmente fondos por 3 mil millones de pesos, con posibilidad de ampliarlos por otros 10 mil adicionales.
Convenio Marco de Colaboración de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
Mediante el decreto 2083 del pasado 10 de setiembre, el Poder Ejecutivo provincial aprobó el modelo de Convenio Marco de Colaboración de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Dicho acuerdo se celebrará entre la Provincia - representada por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano-, el Comité Organizador Local - Santa Fe Provincia (COL-SFP) de dichos Juegos Suramericanos y la Asociación Civil XIII Juegos Suramericanos 2026. Será la ministra Victoria Tejeda como titular de la cartera citada quien represente al estado santafesino en la suscripción de los acuerdos y convenios específicos previstos en el Convenio Marco mencionado.
Asimismo, el decreto firmado por el gobernador Maximiliano Pullaroautoriza a la Dirección General de Administración de dicho ministerio a efectuar la liquidación y posterior transferencia de los fondos que resulten necesarios para la ejecución del Convenio aludido. La repartición mencionada tendrá un plazo de 72 horas para comunicar al Poder Ejecutivo todos los actos administrativos o acuerdos que el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano formalice en el marco de la delegación dispuesta por el citado decreto. Deberá hacerlo a través del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública.
Presentación oficial de los ODESUR 2026 en Rosario con autoridades provinciales, nacionales y del Comité Olímpico Argentino
Contexto
El Convenio de Colaboración, se explica en los considerandos, "se enmarca en el fomento de políticas orientadas a fortalecer el desarrollo deportivo en todo el territorio provincial y la actividad física y recreativa potenciados a través de un evento de la importancia de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026". La actividad, se detalla, "convocará a más de cuatro mil deportistas de delegaciones de quince países que competirán en 52 disciplinas, sumándose la afluencia de más de 15.000 visitantes". Ello, se apunta, "genera un impacto positivo en diversos rubros tales como hotelería, gastronomía y servicios conexos".
Los Juegos Suramericanos se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre de 2026
Por el citado acuerdo, la provincia se compromete a otorgar a favor de la citada "Asociación Civil XIII Juegos Suramericanos 2026" los fondos necesarios para el cumplimiento de su objeto social. Ello implicará una erogación de 3 mil millones de pesos, que serán transferidos mediante desembolsos parciales a requerimiento de la Asociación y con carácter de aporte no reintegrable. El mismo podrá ampliarse hasta el importe de diez mil millones de pesos.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.