Decreto del Poder Ejecutivo

Juegos Odesur: aprueban convenio marco y habilitan partidas para su financiamiento

Se prevé que el evento, planificado para 2026, convoque a 4 mil deportistas de 15 países para competir en más de cincuenta disciplinas. Se autorizaron inicialmente fondos por 3 mil millones de pesos, con posibilidad de ampliarlos por otros 10 mil adicionales.