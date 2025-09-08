#HOY:

Fabio Ramírez: “Santa Fe vivirá una fiesta excepcional con motivo de estos Juegos Sudamericanos”

El director técnico y de desarrollo de ODESUR elogió las obras que se realizan en la pista del CARD y destacó el impacto que tendrá el evento deportivo en toda la región.

Fabio Ramírez destacó el avance de las obras y la calidad de la pista del CARD. Foto: Flavio Raina
 16:54
Por: 

En el marco de los preparativos para los Juegos Sudamericanos 2026https://www.ellitoral.com/tags/juegos-odesur-2026, este jueves se realizó un recorrido técnico por las instalaciones deportivas de la ciudad de Santa Fe. La comitiva incluyó a referentes de distintas delegaciones sudamericanas, quienes supervisaron avances en la infraestructura clave para la competencia que se desarrollará del 12 al 26 de septiembre de 2026, con sedes en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Uno de los protagonistas de la jornada fue Fabio Ramírez, de Colombia, actual director técnico y de desarrollo de ODESUR, quien al finalizar la visita brindó declaraciones optimistas sobre el estado y el potencial de las obras en ejecución.

Los Juegos Odesur se llevarán a cabo del 12 al 26 de septiembre del 2026. Créditos: Flavio RainaLos Juegos Odesur se llevarán a cabo del 12 al 26 de septiembre del 2026. Foto: Flavio Raina

Obras en marcha: renovación total de la pista del CARD

En Santa Fe, la sede principal será el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), donde se disputará la disciplina de atletismo. Para ello, se prevé una renovación integral de la pista, que incluirá:

Re-topping completo de la superficie

Renovación de jaulas y áreas de lanzamiento

Reemplazo de desagües e iluminación

Mantenimiento en vestuarios

Construcción de una tribuna lateral

“Estamos presenciando obras muy importantes que tienen un gran valor como legado para el deporte de la ciudad y la provincia. La pista atlética será de una calidad destacada”, aseguró Ramírez, quien también recorrió el coliseo multipropósito que formará parte del complejo.

Homologación internacional y avances subterráneos

Uno de los puntos centrales para la pista es su homologación por parte de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), condición indispensable para validar marcas y competencias oficiales. “Lo fundamental es que la pista esté efectivamente homologada, más allá de la marca utilizada. Desde ODESUR siempre damos el mismo tratamiento”, explicó el directivo.

Sobre el progreso de las obras, Ramírez precisó: “Hoy hay mucha obra enterrada que no se ve, pero es clave. Cuando se empiece a trabajar a nivel de superficie, se notará el avance rápidamente”.

Los Juegos Odesur se llevarán a cabo del 12 al 26 de septiembre del 2026. Créditos: Flavio RainaRamírez: “Hoy hay mucha obra enterrada que no se ve, pero es clave". Créditos: Flavio Raina

Clasificatorios para Lima 2027 y nivel deportivo

Los Juegos Sudamericanos 2026 serán además clasificatorios para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, lo que asegura la participación de las máximas figuras del deporte del continente.

“El nivel técnico de esta competencia crece año tras año. Se baten récords, la exigencia es altísima, y no podemos bajar la guardia. La clave será una buena preparación y capacitación”, resaltó Ramírez.

Cuenta regresiva: 369 días para el inicio

Al cierre de su visita, el dirigente colombiano reflexionó sobre lo que resta por hacer: “Hoy faltan 369 días para el inicio de los Juegos. Será un tiempo intenso, donde habrá que avanzar tanto en infraestructura como en organización. Estoy seguro de que Santa Fe vivirá una fiesta excepcional, fantástica, con motivo de estos Juegos Sudamericanos”.

