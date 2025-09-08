Miguel Ángel Mujica: "Los juegos son una experiencia innovadora, Santa Fe lo va a lograr"
El dirigente chileno formó parte del encuentro de trabajo que se desarrolló este domingo en la capital de la provincia para informarse sobre el avance de los trabajos con miras a la competencia que se inicia en julio del año próximo. Este lunes recorrerán las obras y el martes se trasladan a Rosario.
Miguel Ángel Mujica, presidente de la Comisión de Seguimiento de ODESUR. Foto: Manuel Fabatia
En el Auditorio N°2 ubicado en el primer piso de la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe fue escenario de una importante reunión de trabajo encabezada por el intendente Juan Pablo Poletti con miras a la realización de la edición 2026 de los Juegos Deportivos ODESUR a realizarse en esta capital, Rosario y Rafaela. Del encuentro formaron parte los máximos referentes del comité organizador llegados desde diferentes puntos del continente como así también los responsables del equipo de organización local presidido por Adrián Ghiglione.
Esta reunión forma parte del ciclo de encuentros virtuales y presenciales que se vienen desarrollando periódicamente entre todas las partes involucradas, a fin de seguir de cerca el avance de las obras de infraestructura que se ejecutan en las 3 ciudades con el objetivo de albergar al evento deportivo más trascendente que tiene esta parte del continente y que se realizará a mediados del año próximo. En el encuentro de hoy, los integrantes de la Comisión de Seguimiento de ODESUR presidida por el chileno Miguel Ángel Mujica, recibieron información de primera mano respecto del estado actual de los trabajos que se llevan adelante y que este lunes por la mañana estarán recorriendo personalmente antes de trasladarse a Rosario.
Vale destacar además, que la presencia de los referentes de ODESUR coincide con la puesta en marcha esta semana de los Juegos de Alto Rendimiento Deportivo que tienen como sede principal a la cuna de la bandera pero que encontrará en Santa Fe a la subsede en la que se llevarán adelante competencias de remo, canotaje y triatlón, entre otras. Estas pruebas que darán comienzo el martes y se extenderán hasta el fin de semana servirán, de acuerdo con los organizadores, como prueba piloto para el gran examen que representa recibir a los ODESUR en 2026.
Previo al inicio de la reunión, El Litoral dialogó en exclusiva con el propio Miguel Ángel Mujica, referente del Comité Olímpico de Chile y quien encabeza la Comisión de Seguimiento dispuesta por ODESUR de cara a la competencia que comienza en julio próximo. Al respecto, el dirigente señaló: “Hay un largo camino por delante que para nosotros comienza este domingo. Venimos de distintos países de Sudamérica para trabajar y para que nos cuenten cómo les va. Yo sé realmente como les está yendo porque existe un informe previo que ya me mandaron y con el cual estoy bastante contento, sobre todo por las obras que están avanzadas. Los Juegos son en julio del año que viene y lo que han hecho es un avance considerable para lo que normalmente sucede, donde se empieza sobre el final y se complican los plazos. Sé que las cosas están bien, pero la idea en estos días es entrar en más detalle tanto aquí como en Rosario y junto al equipo de la provincia que está muy comprometido con esto”.
El intendente Juan Pablo Poletti participó del encuentro del comité en la Estación Belgrano. Fotos: Manuel Fabatia
En este mismo sentido, y ante el hecho de estar ya a menos de un año del inicio de las competencias en las 3 ciudades santafesinas, Mujica explicó que “sucede que la gente a veces no se preocupa creyendo que todavía tiene mucho tiempoy después aparecen los problemas. La organización y los tiempos se te vienen encima y siempre con algo se va a llegar tarde. Se sabe y lo he dicho mil veces que en los juegos por un lado van saliendo los pintores y por el otro van entrando los atletas”.
En otro tramo de la entrevista, y consultado respecto de la particularidad que significa que los Juegos ODESUR en 2026 se desarrollen en 3 ciudades diferentes de una misma provincia, el dirigente chileno destacó: “Es una decisión que han tomado ustedes los santafesinos que son los que se postulan. Este martes se inauguran los juegos JADAR en Rosario pero con Santa Fe como subsede y eso demuestra que funciona el trabajo en conjunto de distintas ciudades. No tengo dudas que es una experiencia innovadora pero estoy seguro de que el equipo de la provincia es capaz de organizar de esta forma, teniendo sus particularidades. Tanto yo como ODESUR sabemos en lo que nos estamos metiendo pero la realidad es que llevan tiempo trabajando y lo están haciendo muy bien”.
El Comité Organizador espera que la comunidad se sume masivamente a las actividades deportivas. Fotos: Manuel Fabatia
En el final de la charla, y haciendo extensiva la invitación a toda la comunidad santafesina para que se sume y apoyen tanto a los JADAR que se inician esta semana como a los ODESUR del año que viene, Mujica manifestó: “Me parece que es una excelente oportunidad para poder acercarse y disfrutar de esas competencias de remo, canotaje y triatlón, estar al lado de la costanera hinchando por Santa Fe y todas las provincias que vienen. Creo que es una inmejorable posibilidad de hacer una especie de previa de lo que van a ser los juegos ODESUR del próximo año”.
