Comisión de seguimiento ODESUR 2026

Miguel Ángel Mujica: "Los juegos son una experiencia innovadora, Santa Fe lo va a lograr"

El dirigente chileno formó parte del encuentro de trabajo que se desarrolló este domingo en la capital de la provincia para informarse sobre el avance de los trabajos con miras a la competencia que se inicia en julio del año próximo. Este lunes recorrerán las obras y el martes se trasladan a Rosario.