En Rosario

Pullaro y Scaglia lanzaron la presentación de “Capi” y la cuenta regresiva a los Juegos Suramericanos 2026

El gobernador y la vicegobernadora destacaron la inversión del gobierno provincial en infraestructura deportiva, para que “muchos chicas, chicos y adolescentes, practiquen deportes y transformen a Santa Fe en la capital del deporte de Argentina”.