Pullaro en línea

Cristian Hoffman y Betina Florito se reencontraron en los últimos días con su referente político, Miguel Angel Pichetto en el Congreso de la Nación. Los tres integran Encuentro Republicano Federal, fuerza que comanda el diputado bonaerense.
El gobernador santafesino saludó a Miguel Ángel Pichetto durante un encuentro en el Congreso entre referentes de Encuentro Republicano Federal.
Cristian Hoffman y Betina Florito se reencontraron en los últimos días con su referente político, Miguel Angel Pichetto en el Congreso de la Nación. Los tres integran Encuentro Republicano Federal, fuerza que comanda el diputado bonaerense.
En una semana caliente de la política argentina, el análisis se centró en la provincia de Santa Fe donde Encuentro forma parte de Provincias Unidas. En el transcurso del encuentro, Hoffman puso al teléfono al gobernador Maximiliano Pullaro quien intercambió saludos con Pichetto y éste prometió estar en la provincia para acompañar a la lista que encabeza Gisela Scaglia.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.