Cita judicial de un ex diputado

Jorge Abello fue diputado provincial entre 2011/2015, cargo que logró acompañando a María Eugenia Bielsa en aquella Cámara Baja que tuvo mayoría justicialista y que presidiera Luis Rubeo, etapa de Antonio Bonfatti como gobernador.
Jorge Abello, ex legislador provincial y testigo en la causa por el atentado a Cristina Kirchner, fue citado ahora como imputado por falso testimonio.
Había llegado a la banca desde el departamento General López e insistió en varias oportunidades con su proyecto de ley para prohibir whiskerías, cabarets y locales de alterne en la provincia, con el objetivo de erradicar la trata de personas.
Después fue noticia en medios porteños porque desde la banca había pasado a ser chofer de la aplicación Uber y luego por ser un testigo que habría escuchado al diputado del Pro, Gerardo Milman que se iba a festejar el atentado contra la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
Siendo asesor del diputado Marcos Cleri se acercó a la justicia federal para denunciar que, días antes del atentado (septiembre de 2022), escuchó al entonces diputado Gerardo Milman decir la frase: "Cuando esté muerta voy a estar camino a la costa" en un café llamado "Casablanca" de Buenos Aires.
La jueza María Eugenia Capuchetti cerró la causa contra Milman en la semana y citó para la próxima a Abello, como imputado, por falso testimonio. Hoy, el ex legislador está procesado por el delito de falso testimonio en una causa separada, ya que la Justicia considera que su denuncia pudo haber sido falsa o inexacta. La jueza Capuchetti también ordenó investigar el teléfono del testigo para analizar su credibilidad.
