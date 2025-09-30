Pullaro resaltó en Puerto Madryn ser la alternativa que mira al futuro desde la producción y el trabajo
El gobernador santafesino junto a sus pares de la coalición federal, presentaron la agenda de desarrollo nacional del espacio. El mandatario santafesino criticó la polarización "Cristina o Karina", denunció la "estafa" al campo por las retenciones y se consolidó como una opción de "equilibrio" frente a los extremos, de cara a las elecciones del 26 de octubre.
El gobernador de Santa Fe acompañado por sus partes durante el acto en el Hotel Rayentray.
Puerto Madryn, Chubut, fue el epicentro de un nuevo encuentro de Provincias Unidas, la coalición que reúne a gobernadores de diversos signos políticos con la misión de forjar una alternativa nacional basada en el federalismo productivo. El gobernador de Santa Fe,Maximiliano Pullaro, fue una de las figuras centrales del cónclave que tuvo lugar este martes.
La jornada comenzó con una visita a la planta de aluminio de Aluar, un ícono de la industria patagónica. Desde allí, los mandatarios reclamaron la eliminación del sobrearancel que Estados Unidos impone a las exportaciones de aluminio argentino, subrayando la importancia de defender la producción local.
El acto central se desarrolló en el Hotel Rayentray. Acompañaron a Pullaro sus pares Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). También estuvieron presentes la diputada nacional Ana Clara Romero, el vicegobernador Gustavo Menna y el exmandatario cordobés Juan Schiaretti.
Pullaro fue una de las figuras centrales del cónclave que tuvo lugar este martes.
La identidad de un espacio federal
Maximiliano Pullaro dedicó su intervención a marcar la identidad y el propósito del espacio, diferenciándolo de la lógica polarizadora que, a su juicio, frustra a la Argentina.
"No nos unimos por una cuestión electoral, nos unimos para defender al trabajo, a la producción, al campo y a la industria. En definitiva, para defender este interior productivo que siente que nadie lo está defendiendo", enfatizó el gobernador santafesino.
Pullaro rechazó la etiqueta de "tercera vía" y se postuló como la "única posibilidad que tiene la República Argentina para que no vuelva el kirchnerismo y para que no nos lleven de nuevo a la frustración de los extremos".
En este sentido, criticó a quienes solo ofrecen confrontación: "No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito: Argentina necesita equilibrio fiscal, pero también infraestructura, conectividad y nuevos mercados".
El mandatario santafesino abordó la reciente controversia sobre las retenciones al sector agropecuario
Retenciones y la "estafa" al campo
El mandatario santafesino abordó la reciente controversia sobre las retenciones al sector agropecuario, siendo especialmente duro con la gestión nacional.
"La semana pasada volvieron a estafar al campo. Hicieron creer que terminaban con las malditas retenciones, pero terminó siendo un beneficio para las agroexportadoras y no para los productores que se parten la espalda todos los días", sentenció Pullaro.
El gobernador resaltó el coraje de no optar por el camino fácil, aludiendo a los candidatos que buscan ampararse en grandes estructuras: "Tal vez hubiese sido más fácil esconderse detrás de una lista nacional. Pero estamos aquí para mostrar que la Argentina puede salir adelante con trabajo y producción, no con planes ni punteros".
Su mensaje se resumió en una frase contundente: "Si al interior productivo le va bien, a la Argentina le va bien".
Voces de los gobernadores
El anfitrión Ignacio Torres reivindicó la memoria de los pueblos patagónicos: “No permitimos que nos falten el respeto. Gobernar no es burlarse en conferencias de prensa ni agraviar por redes sociales. La Argentina necesita una dirigencia que llame a la unidad nacional y reivindique al trabajo y la producción”.
Juan Schiaretti alertó sobre los efectos del ajuste: “Gobernar no es inducir recesión ni recortar jubilaciones. Nosotros expresamos producción y trabajo, sensibilidad con la gente y federalismo. Provincias Unidas es lo nuevo frente a un modelo nacional insensible”.
Martín Llaryora puso en valor el gesto político: “Es más fácil mirar para otro lado. Nacho tuvo el coraje de no hacerlo y por eso estamos aquí. Provincias Unidas es una coalición distinta, profundamente federal, que quiere devolver sentido común y estabilidad a la Argentina”.
El correntino Gustavo Valdés reclamó respeto al interior: “Cuando vamos a Buenos Aires nos ningunean. Eso tiene que terminar. No hay Argentina viable sin educación y salud públicas, y sin producción que genere trabajo”.
Carlos Sadir destacó la gestión ordenada de las provincias: “Mientras la Nación gobierna con la motosierra, nosotros mostramos equilibrio fiscal con sensibilidad social. Provincias Unidas representa seguridad jurídica, respeto institucional y un modelo que atienda a los más vulnerables”.
Claudio Vidal, desde Santa Cruz, cuestionó al Gobierno nacional: “El ajuste no es la receta para salir adelante, es la receta para generar más pobreza. Nuestra propuesta se basa en tres pilares: educación, producción y trabajo. No podemos esperar dos años más para cambiar el rumbo”.
Pullaro dedicó su intervención a marcar la identidad y el propósito del espacio.
El liderazgo santafesino en la coalición
Cabe recordar que la lista de candidatos a diputados nacionales de Provincias Unidas por Santa Fe de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre está encabezada por la vicegobernadora Gisela Scaglia, seguida por el diputado provincial Pablo Farías y la actual diputada nacional, Melina Giorgi.
Completan la nómina Rogelio Biazzi, Natalia Corona, Fabián Peralta, Nadia Doria, Jorge Paladini y Betina Florito. La presencia de Pullaro en Madryn refuerza el peso de Santa Fe en esta alianza que busca una voz más fuerte y equilibrada en el Congreso.
