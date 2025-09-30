Para "defender el interior productivo"

Pullaro resaltó en Puerto Madryn ser la alternativa que mira al futuro desde la producción y el trabajo

El gobernador santafesino junto a sus pares de la coalición federal, presentaron la agenda de desarrollo nacional del espacio. El mandatario santafesino criticó la polarización "Cristina o Karina", denunció la "estafa" al campo por las retenciones y se consolidó como una opción de "equilibrio" frente a los extremos, de cara a las elecciones del 26 de octubre.