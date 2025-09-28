En Pujato

Pullaro solicitó a Nación atender las rutas santafesinas para potenciar el interior productivo

En la Fiesta Nacional del Transporte en Pujato, el gobernador de Santa Fe resaltó la importancia del interior como motor del país y solicitó a la Nación que transfiera la responsabilidad del mantenimiento de las autovías de las rutas estratégicas para fortalecer la logística y reducir siniestros.