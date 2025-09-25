Pullaro firmó el acuerdo

Pondrán en valor la Colonia de Vacaciones de Santa Fe en Alta Gracia

Del convenio también participó el intendente de la localidad mediterránea. Se dispone la puesta en valor e incluye la ejecución de obras de reconstrucción. “Volvemos a poner en agenda el turismo social. Esta Colonia de Vacaciones de Santa Fe en Alta Gracia es una parte de nuestro corazón en Córdoba y la vamos a cuidar”, afirmó la vicegobernadora.