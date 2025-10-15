Encuentro en Santiago de Chile

Santa Fe presentó los avances de obras para Odesur ante los comités olímpicos

En junio estará finalizada toda la infraestructura requerida, se informó. El Centro de Tiro Deportivo que se levanta en Recreo es lo más adelantado. Buen ritmo de trabajo para las tres villas olímpicas. La inversión superará los 59 millones de dólares.