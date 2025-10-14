Obras viales en Diputados

Después de la ruta 3, el norte pide la comunicación entre el oeste y el este

La Cámara Baja saludó la pavimentación del tramo Vera - Los Amores. Solicitan determinar la mejor traza para avanzar con la conexión de los departamentos General Obligado con 9 de Julio y la vinculación con Santiago del Estero y Chaco.