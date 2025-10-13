Enrico: “Hoy es otro día histórico para San Francisco, la provincia licitará su nuevo acceso pavimentado”

El ministro de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe, Lisandro Enrico, a partir de las 9 horas, en la Comuna de San Francisco, presidirá el descubrimiento de ofertas de las empresas postuladas para construir la nueva ruta asfaltada que conectará el pueblo con la ciudad de Venado Tuerto.
Según informó Enrico, “este proyecto de pavimentación sobre la ruta 7S, prevé una traza aproximada a 20 kilómetros y un plazo de ejecución de 18 meses. Sin dudas es la obra más importante en la historia de San Francisco, fruto de una intensa gestión que llevamos adelante con el Gobernador Maximiliano Pullaro, la senadora Leticia Di Gregorio, el Presidente Comunal Ignacio Freytes, la Municipalidad de Venado Tuerto y productores rurales”.
El ministro Lisandro Enrico.
La inversión supera los $20.900 millones: el 70% será afrontado por la gestión provincial de Maximiliano Pullaro, mientras que el resto se aportará a través de la contribución de la Municipalidad de Venado Tuerto, la Comuna de San Francisco y productores rurales cercanos a la traza.
A su vez, el ministro Enrico anunció que se firmarán convenios y entrega de fondos a localidades de la región por un monto superior a 1500 millones de pesos en el marco de la Emergencia Climática. Los acuerdos serán firmados con las localidades más afectadas por el último temporal de agosto: Christophersen, Elortondo, Godeken, La Chispa, María Teresa, San Eduardo, San Francisco, San Gregorio, Sancti Spíritu, Santa Isabel y Teodelina.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
