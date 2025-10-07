Habilitan nuevas obras viales claves para mejorar la circulación en el sur de la provincia

Se completó y se puso en servicio una serie de obras viales clave que mejorarán significativamente el tránsito en una amplia zona del sur de la provincia, abarcando localidades de los departamentos Constitución y General López.
Pullaro y Scaglia inauguraron obras viales que mejorarán la circulación en una amplia zona de la provincia. Las tareas benefician a las localidades de Villa Constitución, Theobald, Sargento Cabral, Rueda (departamento Constitución) y Carreras (departamento General López).
Se completó y se puso en servicio una serie de obras viales clave que mejorarán significativamente el tránsito en una amplia zona del sur de la provincia, abarcando localidades de los departamentos Constitución y General López.
Los trabajos incluyen la pavimentación de un tramo de la Ruta Provincial (RP) N° 10-S, y un conjunto de intervenciones en diferentes puntos de la RP N° 90 en el marco del programa Ruta Segura.
Las tareas benefician directamente a las localidades de Villa Constitución, Theobald, Sargento Cabral, Rueda (departamento Constitución) y Carreras (departamento General López), además de otras como Empalme Villa Constitución, Godoy, Coronel Bogado, J.B. Molina, Cepeda, Cañada Rica, Máximo Paz y Alcorta.
Una de las obras centrales fue la pavimentación de la RP 10-S, en un tramo de 7.413 metros que conecta la RP N° 21 con la Ruta Nacional (RN) N° 9. Este proyecto, que demandó una inversión de más de 15.000 millones de pesos, incluyó:
l acceso a la localidad de Theobald; La extensión de banquinas de la RP N° 21; El camino a Centro Bíblico y un desvío específico para tránsito pesado.
La conexión entre Theobald, Villa Constitución y la Ruta 21 a través de esta nueva pavimentación se presenta como un factor de desarrollo regional que busca equiparar las oportunidades de crecimiento y la generación de empleo en las comunidades pequeñas e intermedias.
Las obras en la RP N° 90 se desarrollaron a lo largo de 102 kilómetros, en el tramo comprendido entre Villa Constitución y Carreras. Las mejoras ejecutadas, orientadas a aumentar la seguridad y fluidez del tráfico, comprendieron:
a construcción de terceros carriles para facilitar el sobrepaso, La duplicación de calzada en el acceso a Villa Constitución, La construcción de banquinas pavimentadas y la repavimentación de la calzada ya existente.
Como parte de estas tareas, se inauguró el acceso a Sargento Cabral. Además, en la localidad de Rueda se repavimentó el acceso (un tramo de 2 km).
Finalmente, en Villa Constitución se duplicó la calzada (350 metros) sobre la RP N° 90 a la altura de la avenida Teniente Ramos, un punto crucial por donde desvía el tránsito pesado hacia el puerto. Esta intervención busca mitigar las complicaciones y el congestionamiento vehicular en ese sector.
Las autoridades destacaron la importancia de estas obras, señalando que son parte de un plan de infraestructura que la provincia se encuentra llevando adelante.
