Rutas 10-S y 90

Habilitan nuevas obras viales claves para mejorar la circulación en el sur de la provincia

Pullaro y Scaglia inauguraron obras viales que mejorarán la circulación en una amplia zona de la provincia. Las tareas benefician a las localidades de Villa Constitución, Theobald, Sargento Cabral, Rueda (departamento Constitución) y Carreras (departamento General López).