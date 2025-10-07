Capturaron un surubí de 50 kilos en Entre Ríos y lo devolvieron al agua

Hubo sorpresa en la zona de la represa de Salto Grande, sobre el río Uruguay, del lado de Entre Ríos, con la pesca de un surubí de 50 kilos.
El ejemplar fue capturado por cuatro pescadores. La sorpresa también fue para biólogos que destacaron su condición de albino aún en edad adulta.
El suceso sorprendió no sólo por el peso del ejemplar, sino también por su condición de albino en estado adulto.
El ejemplar, completamente blanco, fue devuelto al agua tras un extenso combate que duró más de 40 minutos y fue protagonizado por cuatro pescadores. El hallazgo despertó el interés de biólogos que calificaron el caso como “sumamente extraño”.
La tripulación estaba integrada por Fabricio Rodríguez, quien capturó el pez, Gabriel Obrusnik, y los jóvenes de 19 años Valentino Silva y Santino Rodríguez.
La pesca de surubí en la zona de Salto, especialmente entre agosto y octubre, requiere técnica y paciencia. Los pescadores emplean el método de trolling, que consiste en arrastrar el señuelo con la lancha a una velocidad precisa, permitiendo que “nade tocando el fondo”.
El equipo lanzó la lancha desde la Cabaña Frente al Río, y en la segunda o tercera pasada del jueves por la tarde, se produjo el inesperado pique. “Pensamos que habíamos enganchado una piedra, pero la caña empezó a dar cabezazos”, contó Fabricio.
El albinismo es una condición genética que afecta la pigmentación de piel, ojos y escamas. En peces, esta mutación los vuelve más visibles ante los depredadores, reduciendo su expectativa de vida.
Por eso, el hallazgo de un surubí albino adulto sorprendió a los expertos. “Los peces albinos generalmente no sobreviven hasta la adultez, pero este ejemplar demuestra lo contrario”, explicaron biólogos consultados.
