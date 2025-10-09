El objetivo es ordenar el tránsito pesado en el gran Rosario

El gobierno santafesino ultima el proyecto del Circuito de Ingresos a Puertos

El ministro Enrico acordó con la comisión de Obras Públicas de Diputados analizarlo en detalle el 29 del corriente. "Es uno de los mayores desafíos por delante" les dijo a los legisladores. Busca agilizar el ingreso de cargas a los 32 puertos de la zona.