Scaglia sobre el Instituto Superior N° 8: “Estamos haciendo obra pública solo con recursos propios”

La construcción del nuevo edificio del Instituto Superior Nº 8 “Almirante Brown”, ubicado en la esquina de Castellanos y Güemes del barrio Candioti Norte, avanza de manera sostenida tras el rediseño del proyecto original.
La vicegobernadora destacó que la obra avanza con inversión provincial y sin créditos nacionales, mientras que el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, resaltó que el edificio contará con 40 aulas, biblioteca y una terraza con vistas patrimoniales.
La obra está a cargo de la empresa Cocivial S.A. y cuenta con inversión del Gobierno de la provincia de Santa Fe, en el marco del plan de infraestructura educativa impulsado para fortalecer la formación docente.
Durante una recorrida por el lugar, la vicegobernadora Gisela Scaglia destacó el valor de esta inversión en un contexto económico complejo. “Hubo mucho reclamo sobre esta obra de alumnos y profesores, y estamos cumpliendo”, aseguró.
Además, remarcó el esfuerzo provincial: “Me llena de orgullo decir que, en este contexto difícil que vive la Argentina, Santa Fe sigue haciendo obra pública con plata nuestra. No tenemos crédito ni aportes del gobierno nacional, solo recursos de los santafesinos”.
Scaglia recordó que la construcción del edificio era una deuda pendiente con la comunidad educativa: “Se venía prometiendo hace mucho tiempo y nunca llegaba el momento, acá estamos, en un 25% de avance. Ya se terminaron los cimientos, y ahora comienza la etapa en la que la construcción avanza más rápido”.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó los detalles del diseño: “Es una planta baja con un acceso principal muy lindo, tres niveles donde estarán alojadas las 40 aulas del instituto, y una planta superior con biblioteca, salón de usos múltiples y una terraza con vista al entorno patrimonial de la ciudad, donde destaca la Casa de los Gobernadores”.
El funcionario también se refirió al contexto presupuestario: “Con dificultades, buscamos la manera de ahorrar, discutiendo precios con las empresas, bajando gastos dentro del Estado y esperando mejores condiciones para poder tomar crédito. Si tuviésemos el crédito que nos aprobó la Legislatura, podríamos darle mucho más impulso al programa de obra pública”.
El edificio contará con 5.510 metros cuadrados cubiertos y 700 metros cuadrados de galerías. En la planta baja se ubicarán los espacios de acceso y encuentro, junto con áreas de servicios como mesa de entradas, portería, gabinete pedagógico, asistentes y sector de copias.
En los tres primeros niveles se distribuirán las 40 aulas de diferentes dimensiones —pequeñas, estándar y tipo taller— adaptadas a la cantidad de estudiantes. El primer piso concentrará la administración y gestión institucional, mientras que en el cuarto nivel funcionarán la biblioteca, un salón de usos múltiples, aulas menores y una terraza-mirador para expansión y recreación.
