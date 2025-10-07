Avanza la construcción

Scaglia sobre el Instituto Superior N° 8: “Estamos haciendo obra pública solo con recursos propios”

La vicegobernadora destacó que la obra avanza con inversión provincial y sin créditos nacionales, mientras que el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, resaltó que el edificio contará con 40 aulas, biblioteca y una terraza con vistas patrimoniales.