El Instituto Superior "Brown" capacitará a su comunidad educativa en Lengua de Señas Argentina
Con el impulso de un Plan de Mejora, el ISP N° 8 formará a docentes, estudiantes y personal administrativo en Lengua de Señas Argentina, en un abordaje integral que pone el foco en los derechos lingüísticos y la cultura sorda.
Mediante cursos de una vez por semana y seminarios, se busca que docentes, no docentes, administrativos y estudiantes del Instituto 8, aprendan LSA.
El Instituto Superior de Profesorado N°8 "Almirante Guillermo Brown" de Santa Fe pondrá en marcha un desafiante proyecto de formación en Lengua de Señas Argentina (LSA), dirigido a toda su comunidad educativa: docentes, estudiantes, asistentes escolares y personal no docente. La iniciativa fue impulsada por Ana Ferreyra, jefa de la Sección de Sordos e Hipoacúsicos del instituto, y cuenta con el apoyo de Claudia Peralta, regente a cargo del Profesorado de Educación Primaria y de los Profesorados de Educación Especial.
"El objetivo es que toda persona que se forme en esta institución, sea en la carrera que sea, tenga acceso a la lengua de señas. Es un cambio de paradigma y significa transformar profundamente la mirada sobre la inclusión y los derechos lingüísticos", explicó Peralta.
El proyecto recibió financiamiento nacional a través del Plan de Mejora del Instituto Nacional de Formación Docente (Infod). De esta manera, tres grupos de 25 personas cada uno se capacitarán una vez por semana durante tres meses. La capacitación se hará también a través de seminarios, donde la enseñanza de la LSA estará acompañada por instancias de formación en la cultura sorda y el recorrido histórico de esta comunidad.
La regente Claudia Peralta y la docente Ana Ferreyra explicaron cómo se implementará el proyecto en el instituto este año. Crédito: Manuel Fabatía
"No se trata de un curso instrumental o mecánico -aclaró Peralta-. La LSA es una lengua con historia, con una comunidad viva, con una cultura visual que debe ser conocida y reconocida".
El primer seminario ya comenzó esta semana, con una importante asistencia de público, y estuvo a cargo del profesor e investigador sordo, Juan Carlos Druetta, docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos y de la Universidad Nacional de Villa María (Córdoba). Hasta octubre, se realizarán varias charlas dictadas por importantes referentes de la comunidad sorda, como parte de la implementación de este proyecto.
La formación será también a través de seminarios. El primero de ellos lo dictó el pasado jueves el profesor Juan Carlos Druetta.
"Un desafío y un orgullo"
Por su parte, Ana Ferreyra (persona sorda) explicó a El Litoral la importancia de este avance. "Presentar este proyecto fue para mí un desafío y un orgullo. Yo vengo militando desde hace muchos años en la Asociación de Sordos de Santa Fe. Siempre notamos que había una sola manera de mirar la inclusión, y que esa mirada dejaba afuera a la comunidad sorda. Queremos formar parte activamente, que se reconozca nuestra lengua, nuestros derechos y nuestra cultura", indicó, a través de una intérprete en LSA.
Uno de los puntos centrales del proyecto institucional es visibilizar a la comunidad sorda como una minoría lingüística, y no simplemente desde una perspectiva médica o asistencialista. "Muchas veces nos dicen que somos cerrados, que no nos integramos. El problema no es ese: es la comunicación. Si no podemos comunicarnos, no podemos participar. Por eso este tipo de proyectos de enseñanza de LSA son claves", sostuvo Ferreyra.
En la ciudad de Santa Fe funcionan actualmente tres escuelas orientadas a la educación de personas sordas y una en Santo Tomé, con una matrícula total de 230 estudiantes. "El Brown tiene una responsabilidad enorme, porque forma a futuros docentes. Necesitamos que esa formación incluya saberes específicos sobre educación bilingüe, que se reconozca a la LSA como lengua materna de muchos estudiantes sordos que en este momento con 6 en la institución y nos gustaría que se sumaran más", enfatizó Peralta.
La iniciativa fue impulsada por Ana Ferreyra, jefa de la Sección de Sordos e Hipoacúsicos del instituto. Crédito: Manuel Fabatía
La propuesta llega también en un contexto nacional marcado por la sanción de la Ley 27.710, que reconoce oficialmente la LSA como una lengua natural y establece su enseñanza en ámbitos públicos y privados. "Esa ley fue un logro histórico, y este proyecto es una manera de ponerla en práctica", afirmó Ferreyra.
Contenidos y vínculos
Además de enseñar la lengua, el proyecto propone repensar los contenidos curriculares con los que se forman los docentes de Educación Especial. "Hoy los futuros maestros de personas sordas no tienen la misma carga horaria en materias clave como matemática, lengua o ciencias sociales. ¿Por qué? ¿La persona sorda no tiene que aprender historia, geografía? Esa desigualdad se traduce en una formación pobre y en una educación deficiente para los niños sordos", interrogó la regente del Brown.
Para ambas docentes, este tipo de propuestas no solo apuntan a la formación técnica, sino que buscan transformar el modo en que se conciben los vínculos educativos. "A mí me impactó cuando un estudiante sordo se acercó a la feria de carreras y preguntó por un curso de cocina. Y no está mal que haga un curso, claro, pero ¿por qué no preguntar por una carrera universitaria, por historia, matemática, literatura?. Tenemos que abrir esas puertas", indicó Peralta.
