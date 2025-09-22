Avanza la construcción del nuevo edificio del Instituto N° 8: a punto de comenzar el cuarto nivel

La obra para el edificio propio del Instituto Superior Nº 8 "Almirante Brown", ubicado en la esquina de Castellanos y Güemes del barrio Candioti Norte, avanza a ritmo sostenido, luego de que el proyecto fuera rediseñado. Según informó el Ministerio de Obras Públicas de la provincia, la construcción ya cuenta con las losas terminadas en el subsuelo, la planta baja y los tres primeros pisos.
Actualmente, se ejecutan los encofrados para el llenado de la losa del cuarto nivel. Comenzó el replanteo y armado de columnas, tabiques y vigas para esta cuarta losa y se avanza en el desencofrado y limpieza de los pisos restantes. Sólo en la última semana se vertieron en la obra más de 300 metros cúbicos de hormigón.
La construcción se resuelve en un edificio de planta baja y cuatro niveles, más un subsuelo parcial, destinado a espacios técnicos y salas de máquinas. El edificio tendrá 5.510 m2 de superficie cubierta y 700 m2 de galerías.
En la planta baja se proyecta el espacio principal de acceso y congregación de la comunidad educativa, más las áreas de servicios comunes: mesa de entradas, portería, asistentes y gabinete pedagógico, fotocopiadora, entre otras.
El área pedagógica tendrá 40 aulas comunes y especiales, tal como se preveía en el proyecto anterior, distribuidas en los primeros tres pisos. Habrá 3 tipos de variantes dimensionales: chica, estándar y aula taller, de acuerdo a la cantidad de alumnos que reciben.
En el nivel 1, se dispondrá también la mayor parte del área administrativa y de gestión del instituto. Mientras que en el nivel 4 se alojará la biblioteca, un espacio de usos múltiples, algunas aulas menores, y una terraza-mirador como área de expansión.
Con inversión del Gobierno provincial, los trabajos para la construcción del nuevo edificio están a cargo de la empresa Cocivial S.A.
Diseño en clave educativa y patrimonial
Es una de las obras que se licitó y adjudicó durante la gestión anterior, pero hubo que reformular el proyecto de arquitectura para adaptarlo al entorno patrimonial que impone la Casa de la Cultura y también darle mayor funcionalidad educativa, respetando las ordenanzas locales.
Después de un proceso de diálogo y consenso, el nuevo proyecto fue presentado en junio de 2024. La propuesta redujo la escala de la construcción a cuatro pisos, en reemplazo de la torre de 11 plantas prevista originalmente.
El edificio en altura había sido licitado en julio de 2023. Sin embargo, desde el inicio recibió fuertes cuestionamientos técnicos y patrimoniales: no cumplía con la normativa vigente y se consideraba "antirreglamentario" por su altura y volumetría. Las objeciones provinieron de organismos de patrimonio, autoridades municipales y de la propia comunidad educativa.
Por estas razones, cambio de Gobierno mediante, el proyecto -que se había iniciado con movimientos de suelo- fue detenido y reformulado para armonizar con el entorno, en particular con la Casa de la Cultura, que tiene una altura patrimonial de 14 metros.
Profesorados
El Instituto "Almirante Brown" cuenta con 13 carreras de profesorados y tecnicaturas. Unos 3 mil estudiantes y alrededor de 300 docentes pasan por sus aulas. Hasta ahora funciona en la sede de 25 de Mayo al 3700, compartida con otros establecimientos de nivel primario y secundario.
