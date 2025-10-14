Obra pública

Pullaro y Scaglia recorrieron el norte santafesino: “La inversión más alta en 20 años”

El gobernador y la vicegobernadora estuvieron en General Obligado visitando obras clave: 22 km pavimentados en la Ruta 32, renovación del Centro de Salud de Villa Ana, entrega de viviendas y un nuevo mamógrafo para Villa Ocampo.