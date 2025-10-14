Pullaro y Scaglia recorrieron el norte santafesino: “La inversión más alta en 20 años”
El gobernador y la vicegobernadora estuvieron en General Obligado visitando obras clave: 22 km pavimentados en la Ruta 32, renovación del Centro de Salud de Villa Ana, entrega de viviendas y un nuevo mamógrafo para Villa Ocampo.
El gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scagliarecorrieron este martes distintas localidades del norte provincial, en el departamento General Obligado. La jornada incluyó visitas a obras de infraestructura vial, sanitaria y habitacional, además de la incorporación de tecnología médica en el sistema público de salud.
Entre los puntos destacados del itinerario estuvieron la pavimentación de la Ruta Provincial Nº 32, la renovación del Centro de Salud de Villa Ana, la entrega de 15 viviendas sociales en Villa Ocampo y la llegada de un mamógrafo al hospital Samco “Dr. Esteban Galmarini”.
Pullaro y Scaglia supervisaron obras viales y sanitarias en el norte provincial.
“Una inversión histórica con recursos propios”
“Estamos llevando adelante la inversión en obra pública más importante de los últimos 20 años, y lo hacemos con recursos propios, en el momento más difícil del país”, aseguró Pullaro. Según detalló, la provincia destinó 500 millones de dólares el año pasado y triplicará esa cifra en 2025.
“En Santa Fe demostramos que la obra pública puede ser sinónimo de eficiencia, desarrollo y generación de empleo”, señaló el mandatario, y subrayó que esas obras son “estratégicas para que esta región pueda desarrollarse con igualdad”.
La Ruta Provincial 32 fue pavimentada en un tramo clave hacia Villa Ana.
Scaglia, por su parte, expresó que Santa Fe tiene “un modelo sensato, con una mirada a futuro, que puede mostrarle el camino a la Argentina”.
Ruta 32: conectividad para el norte productivo
La pavimentación de la Ruta Provincial Nº 32 abarca 22 kilómetros entre Tres Bocas y Villa Ana. La obra incluyó nuevas alcantarillas, señalización y medidas de seguridad vial, con una inversión cercana a los 26.000 millones de pesos.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que el objetivo es conectar la región de la cuña boscosa con el puerto de Villa Ocampo, facilitando el desarrollo logístico y sanitario: el trazado también incluye el acceso al hospital de Villa Ana.
Villa Ocampo recibió 15 nuevas viviendas sociales y un mamógrafo para su hospital.
Salud y viviendas: calidad de vida para el norte
La intervención en el Centro de Salud de Villa Ana resolvió problemas estructurales como filtraciones, fisuras y deterioro edilicio. “Tiene que ser un espacio digno, tanto para trabajadores como para los pacientes”, afirmó la ministra Silvia Ciancio.
En materia habitacional, se entregaron 15 nuevas viviendas sociales en Villa Ocampo. Además, la llegada del mamógrafo al hospital local refuerza la red de detección temprana del cáncer de mama en el norte, sumándose a los equipos existentes en Reconquista y Vera.
Con una fuerte agenda territorial y el foco puesto en la equidad regional, el gobierno santafesino ratifica su apuesta por la obra pública como motor del desarrollo. “No hay crecimiento sin inversión, y no hay inversión sin decisión política”, concluyó Pullaro desde el norte provincial.
