Últimas semanas de campaña: entre cenas y almuerzos, y algunos desembarcos nacionales
Los gobernadores de Provincias Unidas volverán a reunirse este miércoles en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fuerte presencia de Maximiliano Pullaro en medios porteños. Sergio Massa estuvo en Rosario y compartió una cena con referentes de Fuerza Patria, entre ellos, Caren Tepp.
Pullaro junto a Mirtha Legrand, en la emisión del sábado 11 de octubre.
A sólo dos semanas de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, los principales espacios políticos redoblan esfuerzos y hacen sus últimas apuestas en términos de estrategias para tratar de conquistar al electorado en un escenario que, para muchos, volverá a ser de tercios.
El fin de semana transcurrió así entre escenas que fueron desde el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sentado a la mesa de Mirtha Legrand, hasta la presencia en la provincia de Sergio Massa para respaldar a los postulantes de Fuerza Patria.
El gobernador santafesino estuvo en el programa televisivo.
En la TV
El mandatario santafesino, como se ha dicho, mantiene un rol activo en la campaña para respaldar a su vicegobernadora, Gisela Scaglia, quien encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales por Provincias Unidas.
En los últimos días, Pullaro decidió "nacionalizar" la campaña y para ello, mantuvo una fuerte presencia en medios de comunicación porteños. De allí, su participación en el almuerzo de la legendaria conductora donde habló de la seguridad y de las amenazas que sufrió, incluso, con disparos de armas de fuego en su domicilio.
Con respecto a Provincias Unidas, el espacio que reúne a al menos seis gobernadores opositores del país, volverá a tener un encuentro este miércoles en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí asistirá Pullaro, uno de sus "socios-fundadores".
El sector se presenta como alternativa al modelo libertario, y tendrá su debut electoral en los próximos comicios. La semana pasada, los mandatarios se reunieron en Jujuy, y antes lo habían hecho en la ciudad de Puerto Madryn, Chubut.
Massa pasó por Rosario por fútbol y política.
Desde el PJ
Por el lado de Fuerza Patria, la novedad pasó por la presencia en la provincia del ex ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa.
El ex candidato a presidente presenció el partido de Tigre – Newell's y permaneció en Rosario para cenar allí con Caren Tepp, primera candidata a diputada nacional por el sector que aglutina al peronismo y sus aliados. También participaron de la comida Diego Giuliano (anfitrión), Pablo Corsalini y Oscar "Cachi" Martínez.
Fuentes del sector aseguraron a El Litoral que desde Buenos Aires se siguen con atención los comicios en Santa Fe, y se mantienen las expectativas por el resultado que pueda lograr la lista que encabeza la actual concejal de Rosario.
Caren Tepp, cabeza de lista del PJ santafesino.
El peronismo, asimismo, prepara un acto de campaña para este viernes, a propósito de conmemorarse el Día de la Lealtad. Será en el Club Liverpool, con la presencia de los integrantes de la lista (Caren Tepp, Agustín Rossi) y otros referentes partidarios.
"A una semana de las elecciones legislativas del 26 de octubre, nos encontramos para sumar fuerzas, compartir, cantar, abrazarnos y reafirmar lo que nunca se rompe: el amor por nuestra Patria y la causa del Pueblo trabajador", reza el mensaje de la convocatoria.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
