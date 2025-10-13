Cruzó fuerte a Caren Tepp

Romina Diez: "Pretenden instalar el odio y la guerra entre géneros"

La diputada nacional dijo que los hombres santafesinos deberían tener cuidado con que se instale este relato otra vez. ¿Por qué tanto odio?, "Lo importante es que haya igualdad ante la ley, no una guerra de géneros", sostuvo.