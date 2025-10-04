Elecciones 2025

Milei recorrió Santa Fe junto al candidato a diputado Agustín Pellegrini

El presidente de la Nación, Javier Milei, visitó la provincia de Santa Fe y se reunió con el candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, Agustín Pellegrini, en el marco de la campaña rumbo a las elecciones del 26 de octubre.