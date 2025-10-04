Visita presidencial en campaña

La ciudad de Santa Fe se prepara para la llegada de Javier Milei

El presidente arribará este sábado alrededor de las 10 a la capital provincial para recorrer un tramo de la peatonal San Martín junto a Agustín Pellegrini, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza. Luego continuará viaje a Paraná para reunirse con Rogelio Frigerio.