La ciudad de Santa Fe se prepara para la llegada de Javier Milei
El presidente arribará este sábado alrededor de las 10 a la capital provincial para recorrer un tramo de la peatonal San Martín junto a Agustín Pellegrini, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza. Luego continuará viaje a Paraná para reunirse con Rogelio Frigerio.
La ciudad de Santa Fe recibe al presidente Javier Milei. Foto: Guillermo Di Salvatore
La ciudad de Santa Fe vive horas de expectativa por la llegada del presidente Javier Milei, prevista para este sábado por la mañana. El mandatario arribará cerca de las 10 a la capital provincial, en el marco de la campaña electoral rumbo a las legislativas del 26 de octubre.
Según confirmaron fuentes a El Litoral, Milei recorrerá un tramo de la peatonal San Martín acompañado de referentes locales de La Libertad Avanza y de los integrantes de la lista de diputados nacionales encabezada por Agustín Pellegrini.
El paso del mandatario será breve, ya que luego tiene previsto trasladarse a la vecina provincia de Entre Ríos, donde en Paraná lo recibirá el gobernador Rogelio Frigerio. Allí se desarrollará uno de los actos centrales de su gira de fin de semana.
Milei recorrerá la peatonal junto al candidato Agustín Pellegrini. Foto: Guillermo Di Salvatore
En un principio, se había especulado con que el evento libertario en la provincia tendría lugar en Rosario. Sin embargo, la agenda se modificó y la capital fue finalmente confirmada como punto de encuentro entre Milei y sus seguidores santafesinos.
Un distrito clave
Agustín Pellegrini, diputado provincial y principal referente del espacio en Santa Fe, encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza. Su figura será parte central de la actividad que encabezará Milei en la peatonal.
La capital santafesina se suma así a una agenda de recorridas presidenciales que prioriza los distritos donde se eligen senadores nacionales, como Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires.
No obstante, se agregaron provincias de fuerte peso electoral como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Corrientes. En Córdoba, el presidente protagonizó el acto de lanzamiento de la campaña y allí mismo prevé realizar su cierre.
Tras su paso por la capital santafesina, Milei viajará a Paraná. Foto: Guillermo Di Salvatore
Expectativa en la capital
La visita de Milei busca dar un espaldarazo a los candidatos libertarios locales en un distrito clave. La peatonal San Martín será el escenario elegido para un contacto directo con los santafesinos, en una jornada que marcará el pulso electoral en la recta final de la campaña.
Tránsito
El operativo de seguridad por la llegada del presidente Javier Milei a Santa Fe está a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal, según pudo averiguar El Litoral. No se pudo implementar un esquema preventivo de tránsito local y se prevé un posible caos vehicular en distintos accesos y zonas céntricas de la ciudad.
