Elecciones 2025

Santa Fe: la disputa electoral se reduce Gisela Scaglia y la candidata del kirchnerismo

Un informe de GyC Comunicaciones confirma que la elección del 26 de octubre se polariza entre la candidata de Provincias Unidas y la del kirchnerismo. La opción libertaria pierde fuerza, y la imagen de Pullaro -sostenida en seguridad y obra pública-, se consolida como la más alta del país.