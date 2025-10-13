Santa Fe: la disputa electoral se reduce Gisela Scaglia y la candidata del kirchnerismo
Un informe de GyC Comunicaciones confirma que la elección del 26 de octubre se polariza entre la candidata de Provincias Unidas y la del kirchnerismo. La opción libertaria pierde fuerza, y la imagen de Pullaro -sostenida en seguridad y obra pública-, se consolida como la más alta del país.
Gisela Scaglia y Maximiliano Pullaro lideran la intención de voto según el último sondeo provincial
La elección legislativa nacional del 26 de octubre en Santa Fe se perfila como una contienda abierta entre Provincias Unidas, el espacio que lidera Maximiliano Pullaro y lleva como primera candidata a Gisela Scaglia, y el kirchnerismo representado por Caren Tepp (Fuerza Patria), con los libertarios relegados a un tercer lugar. Así lo revela una encuesta de la consultora GyC Comunicaciones, hecha en la provincia, que ubica a la actual vicegobernadora Scaglia, con un 25 % de intención de voto, apenas un punto por detrás de Tepp, que alcanza el 26 %.
La candidatura de Agustín Pellegrini por La Libertad Avanza se ubica en tercer lugar, con un 21 %, lo que marca una caída respecto de la adhesión que en 2023 había obtenido Javier Milei en la provincia.
Imagen y gestión: Pullaro supera a Milei
El estudio también muestra una diferencia significativa entre las gestiones nacional y provincial. El 53 % de los santafesinos aprueba la gestión de Maximiliano Pullaro, mientras que sólo el 39 % respalda la del presidente Javier Milei, cuya desaprobación llega al 55 %.
Los santafesinos valoran la gestión provincial y las políticas de seguridad, según la percepción recogida en la encuesta.
Además, la percepción sobre el rumbo de la provincia es mayoritariamente positiva: el 50 % considera que Santa Fe va en la dirección correcta, frente a un 38 % que opina lo contrario. En contraste, el 51 % cree que la gestión Milei está llevando al país por el camino equivocado.
Las políticas de seguridad encabezan el listado de logros atribuidos al gobierno santafesino (31 % de las menciones), seguidas por la obra pública (13 %) y la recuperación de días de clases (10 %), lo que refuerza la percepción de una gestión activa y ordenada.
Pullaro, Scaglia, Farías y Schiaretti en el lanzamiento de la campaña.
Un voto que se define entre dos modelos
Cuando se consulta a los electores si votarían candidatos cercanos a Pullaro, Milei o Cristina Kirchner, la disputa aparece más pareja: el 25 % se inclina por los representantes del gobernador santafesino, el 26 % por los del presidente Milei y el 17 % por los del kirchnerismo. Sin embargo, entre las candidaturas concretas, la de Scaglia logra captar con mayor fuerza el voto provincial, desplazando a La Libertad Avanza al tercer lugar.
Economía y humor social
El sondeo también evidencia el malestar económico de los hogares santafesinos. Sólo el 13% dice que le alcanza para ahorrar, mientras que el 50 % afirma que llega justo y un 37 % reconoce dificultades para cubrir los gastos mensuales. Estos datos se reflejan en las percepciones sobre el gobierno nacional, cuya política económica aparece cuestionada pese a la expectativa inicial de mejora.
El estudio, realizado entre el 19 y el 30 de septiembre con una muestra de 1.921 casos en toda la provincia.
