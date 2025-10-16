Legislativas del 26 de octubre

Electores de Santa Fe: más mujeres entre adultos y más varones en voto joven

La provincia disputa 9 escaños para diputados nacionales. Son 16 listas las que figurarán en la Boleta Única Papel, que tendrá su debut en todo el país. Hasta el mismo día de los comicios se entregarán DNI.