Santa Fe elige 9 diputados

A días de las legislativas nacionales, qué hay que saber de la nueva Boleta Única Papel

El sistema se aplicará por primera vez en todo el país. Los candidatos santafesinos irán en 16 listas, en un formato que tiene algunas diferencias con el que se utiliza desde 2011 en la provincia. Por eso recomiendan visualizar la boleta en los sitios oficiales. Sigue abierta la convocatoria a autoridades de mesa.