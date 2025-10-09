Elecciones de octubre

Autoridades de mesa: el 60% de las convocadas confirmó su participación

Mejoró el nivel de respuesta al envío de telegramas pero aún no se logra garantizar la presencia de una autoridad por cada una de las más de ocho mil mesas que se habilitarán. Expectativa e incógnita respecto del nivel de participación ciudadana que tendrá el comicio.