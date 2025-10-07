Elecciones nacionales

Debuta la Boleta Única Papel: no se prevén inconvenientes pero se recomienda "conocer el nuevo sistema"

En las páginas oficiales de la Cámara Electoral Nacional, el Ministerio del Interior y organizaciones civiles abunda información sobre los comicios legislativos. Pero al momento de votar, se pueden presentar dudas. Sebastián Shimmel explica por qué, a priori, este sistema simplifica el acto, en qué distritos habrá que poner el foco y deja una definición: "Es preferible que el escrutinio se haga bien a que se haga rápido".