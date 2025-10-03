Elección de diputados nacionales

En Santa Fe, 82.577 jóvenes podrán debutar en las urnas para renovar el Congreso

La provincia incorpora 40.641 electoras de 16 y 17 años, más otros 41.933 electores varones y 3 no binarios de esas edades. El Padrón Nacional Electoral y una lectura sobre las realidades de los grandes distritos electorales.