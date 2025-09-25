Elecciones 2025

Farías: “El Congreso debe expresar la necesidad de más inversiones en salud, educación, seguridad e infraestructura"

El candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Pablo Farías, aseguró que el Congreso Nacional debe ser el ámbito donde se defiendan los intereses del interior productivo. El lanzamiento de la lista en Santa Fe reunió a Gisela Scaglia, Maximiliano Pullaro y Juan Schiaretti, en un acto que buscó consolidar al frente como alternativa federal frente al kirchnerismo y al oficialismo de Javier Milei.