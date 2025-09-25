Farías: “El Congreso debe expresar la necesidad de más inversiones en salud, educación, seguridad e infraestructura"
El candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Pablo Farías, aseguró que el Congreso Nacional debe ser el ámbito donde se defiendan los intereses del interior productivo. El lanzamiento de la lista en Santa Fe reunió a Gisela Scaglia, Maximiliano Pullaro y Juan Schiaretti, en un acto que buscó consolidar al frente como alternativa federal frente al kirchnerismo y al oficialismo de Javier Milei.
En el marco de la presentación de la lista a diputados nacionales de Provincias Unidas, Pablo Farías, el segundo candidato de lista que encabeza Gisela Scaglia, sostuvo que el Congreso debe ser el ámbito donde se defiendan los intereses del interior productivo. “Y desde allí también expresar la necesidad de más inversiones en salud, educación, seguridad e infraestructura para que Santa Fe y el país salgan adelante”.
Farías integra la nómina que representa el frente que agrupa a los gobernadores de Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Chubut, Jujuy y Santa Cruz, y que busca convertirse en una opción con eje en el interior productivo del país.
En declaraciones realizadas justo antes del acto de la presentación de la propuesta de Provincias Unidas en Santa Fe -que compartió junto a Maximiliano Pullaro, Gisela Scaglia y Juan Schiaretti-, Farías destacó que se siente “honrado” de integrar el espacio y que su compromiso en el Congreso será “defender los intereses de los habitantes del interior, su industria y su producción, con responsabilidad, seriedad y diálogo”.
El interior productivo de Santa Fe plasmado en la lista. Schiaretti dijo presente.
Al ser consultado sobre el perfil legislativo que imagina, remarcó el valor del acuerdo político alcanzado en la reciente reforma constitucional de Santa Fe. “La Convención Constituyente es un buen ejemplo de lo que no sucede en la Argentina y debería suceder: pensar diferente, llegar a consensos y trabajar con objetivos claros. En Provincias Unidas tenemos bien definido lo que queremos para nuestra provincia y lo que podemos aportar al país”, señaló.
El legislador insistió en que la salida de la crisis exige inversión en áreas sensibles: “Hay que superar rápidamente esta coyuntura económica y social, con gestión, invirtiendo en salud, en educación, en infraestructura y en seguridad, pero también cuidando el equilibrio fiscal, como se está haciendo en Santa Fe”.
“Defender a Santa Fe es defender al país”
El acto de lanzamiento se realizó esta semana en el Club Marinas, a orillas del puerto santafesino, y además de Pullaro, Scaglia y Schiaretti, asistieron los restantes integrantes de la lista, e intendentes, presidentes comunales, legisladores de toda la provincia y representantes de las fuerzas políticas que integran la coalición, entre ellas la UCR, el Socialismo, el PRO, Creo, PDP y GEN.
Scaglia definió al frente como “un proyecto militante del corazón”. Dijo que el interior productivo “ya no soporta más presión fiscal” y subrayó que “defender a Santa Fe es defender al país”.
Pullaro, en tanto, remarcó que el espacio nació para “terminar con la imposición de candidatos desde Buenos Aires” y aseguró que Santa Fe mostró un camino de consenso al aprobar la reforma constitucional con más del 90 % de apoyo. “El populismo de derecha y de izquierda fracasó. Provincias Unidas es la alternativa de la producción, la industria, la minería y la energía. Es el proyecto federal que necesita la Argentina”, expresó.
El acto se llevó a cabo en el puerto santafesino, todo un símbolo.
Schiaretti elogió la gestión santafesina en seguridad y obras públicas, y afirmó que Córdoba y Santa Fe, “provincias mellizas”, concentran gran parte de la producción agrícola e industrial del país. “Por primera vez, esa unión se traduce en un proyecto político nacional: Provincias Unidas”, sostuvo.
Los diez mandamientos del frente
El espacio presentó recientemente sus “diez mandamientos”, una hoja de ruta que resume su programa: la necesidad de una revolución educativa que incorpore la inteligencia artificial, el rechazo a los vetos en favor de los votos, la defensa del equilibrio fiscal y de un Estado transparente, la inversión en infraestructura como motor del desarrollo, la obra pública como factor de competitividad, la articulación público-privada y la búsqueda de paz, orden y seguridad.
“Hay dos miradas en la Argentina: una gobierna hace dos décadas y nosotros representamos la otra”, afirman en el documento, que busca consolidar una identidad federal y productivista.
La lista santafesina
La nómina de candidatos a diputados nacionales está encabezada por Scaglia y Farías, seguidos por Melina Giorgi, Rogelio Biazzi, Natalia Corona, Fabián Peralta, Nadia Doria, Jorge Paladini y Betina Florito.
Con eje en el interior productivo, los gobernadores de Provincias Unidas plantean un proyecto nacional que prioriza la obra pública, la energía, la minería y el agro como motores de la economía. “No somos una alternativa más: somos el proyecto para que la Argentina crezca con trabajo y producción”, resumió Farías.
