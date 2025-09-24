Con proa al 26 de octubre

Con Pullaro y Schiaretti, Provincias Unidas presentó la lista de diputados nacionales que encabeza Scaglia

Fue este miércoles por la tarde, con el puerto como marco. Se muestran claramente como una alternativa a La Libertad Avanza y al kirchnerismo. El gobernador de Santa Fe pidió a todos que vayan "casa por casa" a contar las ideas del espacio. "Salgamos a militar esta elección", pidió la vicegobernadora.