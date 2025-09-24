En comisiones de Diputados

En medio de pedidos de rescate en EE.UU. empieza el debate por el Presupuesto 2026

Con el presidente Milei de gira en el país del Norte, se va a delinear el plan de trabajo, plazos y convocatorias para analizar el proyecto de "ley de leyes". ¿Irá Luis Caputo esta vez? La oposición ya prepara una larga lista de preguntas.