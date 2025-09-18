Reunión interministerial

Unidos puso la proa al 26 de octubre

El encuentro de funcionarios, dirigentes y legisladores apuntó a cerrar la etapa de la Convención y abrir el camino a los comicios nacionales de octubre. Scaglia cerró, emocionada, el acto que tuvo como oradores a los socialistas Svagliati y Farías. Abrieron Cándido y Tejeda. También habló el gobernador.