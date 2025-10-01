De visita en General López

“Nunca tuvimos un gobierno provincial tan cerca de la gente”: Gisela Scaglia recorrió el sur santafesino

La vicegobernadora de Santa Fe y candidata a diputada nacional encabezó una intensa agenda en Venado Tuerto y varias localidades de la región. Recorrió obras clave y empresas locales, y marcaron diferencias con la gestión nacional.