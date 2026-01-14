Milei viaja a Paraguay para firmar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

El acto tendrá lugar al mediodía en el Gran Teatro del Banco Central del Paraguay, en Asunción, y contará con la presencia de los mandatarios de los países del Mercosur, a excepción del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
El presidente participará de un acto clave para el futuro del comercio regional. Crédito: Reuters.
Qué implica el acuerdo Mercosur–Unión Europea
El tratado prevé la creación de una zona de libre comercio entre ambos bloques, lo que permitirá la eliminación progresiva de aranceles, la apertura de mercados y el fortalecimiento de las relaciones económicas y políticas entre Sudamérica y Europa.
El acuerdo impactará positivamente en más del 90 % de las exportaciones agroindustriales del Mercosur, generando nuevas oportunidades para la producción argentina, especialmente en sectores como el agrícola, ganadero y tecnológico.
Las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea comenzaron en 1999 y enfrentaron numerosos obstáculos, principalmente en relación con barreras arancelarias, regulaciones ambientales y subsidios agrícolas. La firma de este sábado representa el resultado de más de dos décadas de trabajo diplomático intermitente.
El avance definitivo se logró tras el visto bueno de la Comisión Europea, que el 9 de enero habilitó la firma formal del tratado.
Lula da Silva no participará de la reunión en Asunción. Crédito: Reuters.
Milei busca mostrar liderazgo internacional
La participación de Javier Milei en el acto de firma forma parte de su estrategia de reposicionamiento internacional. Según fuentes oficiales, el mandatario busca impulsar una agenda aperturista, basada en el libre comercio y en la inserción activa de Argentina en el mercado global.
Tras su paso por Paraguay, el Presidente tiene previsto viajar a Davos, Suiza, donde participará del Foro Económico Mundial, reforzando su perfil internacional.
Aunque la ceremonia contará con la presencia de los presidentes de Paraguay, Uruguay y Argentina, se destaca la ausencia de Lula da Silva, lo que evidencia las diferencias políticas dentro del bloque.
Lula había impulsado postergar la firma del acuerdo para continuar negociaciones, especialmente en temas ambientales. La firma sin su presencia marca una fractura diplomática que podría influir en los próximos pasos del proceso de ratificación.
Aunque la firma representa un momento clave, el acuerdo deberá ser ratificado por los parlamentos nacionales de cada país miembro del Mercosur y por el Parlamento Europeo. Este proceso podría demorar meses o incluso años, dependiendo del clima político en cada nación.
En el caso de Argentina, el Gobierno de Milei ya anunció que buscará avanzar rápidamente con la aprobación legislativa, en línea con su programa de apertura económica.
La firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea abre una nueva etapa en las relaciones comerciales del país y de la región. Para Milei, representa una oportunidad de mostrar gestión y liderazgo internacional, mientras avanza en su objetivo de transformar la economía argentina a través de la inserción plena en el mercado global.