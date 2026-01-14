#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Relaciones exteriores

Milei viaja a Paraguay para firmar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

El presidente argentino participará este sábado en Asunción de un acto clave para el futuro del comercio regional, tras más de dos décadas de negociaciones entre los bloques.

Milei viaja a Paraguay para firmar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Crédito: Reuters.Milei viaja a Paraguay para firmar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Crédito: Reuters.
Seguinos en
Por: 

El presidente Javier Milei viajará este sábado a Paraguay para participar de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, un pacto que lleva más de 20 años de negociaciones y que representa uno de los hitos diplomáticos y económicos más relevantes de las últimas décadas para la región.

El acto tendrá lugar al mediodía en el Gran Teatro del Banco Central del Paraguay, en Asunción, y contará con la presencia de los mandatarios de los países del Mercosur, a excepción del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El presidente participará de un acto clave para el futuro del comercio regional. Crédito: Reuters.El presidente participará de un acto clave para el futuro del comercio regional. Crédito: Reuters.

Qué implica el acuerdo Mercosur–Unión Europea

El tratado prevé la creación de una zona de libre comercio entre ambos bloques, lo que permitirá la eliminación progresiva de aranceles, la apertura de mercados y el fortalecimiento de las relaciones económicas y políticas entre Sudamérica y Europa.

El acuerdo impactará positivamente en más del 90 % de las exportaciones agroindustriales del Mercosur, generando nuevas oportunidades para la producción argentina, especialmente en sectores como el agrícola, ganadero y tecnológico.

Mirá tambiénAcuerdo UE‑Mercosur: oportunidad histórica y carrera contrarreloj para Argentina

Una negociación que llevó más de 25 años

Las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea comenzaron en 1999 y enfrentaron numerosos obstáculos, principalmente en relación con barreras arancelarias, regulaciones ambientales y subsidios agrícolas. La firma de este sábado representa el resultado de más de dos décadas de trabajo diplomático intermitente.

El avance definitivo se logró tras el visto bueno de la Comisión Europea, que el 9 de enero habilitó la firma formal del tratado.

Brazil’s President Luiz Inacio Lula da Silva and Argentina’s President Javier Milei take part in the ceremony of transference of Pro Tempore Presidency of MERCOSUR, during the MERCOSUR and Associated States Summit, at the San Marti­n Palace, in Buenos Aires, Argentina, July 3, 2025. Ricardo Stuckert/Brazilian Presidency/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.Lula da Silva no participará de la reunión en Asunción. Crédito: Reuters.

Milei busca mostrar liderazgo internacional

La participación de Javier Milei en el acto de firma forma parte de su estrategia de reposicionamiento internacional. Según fuentes oficiales, el mandatario busca impulsar una agenda aperturista, basada en el libre comercio y en la inserción activa de Argentina en el mercado global.

Tras su paso por Paraguay, el Presidente tiene previsto viajar a Davos, Suiza, donde participará del Foro Económico Mundial, reforzando su perfil internacional.

Mirá tambiénSupermercados de Francia rechazan vender carne de Latinoamérica por “competencia desleal”

Tensiones internas en el Mercosur

Aunque la ceremonia contará con la presencia de los presidentes de Paraguay, Uruguay y Argentina, se destaca la ausencia de Lula da Silva, lo que evidencia las diferencias políticas dentro del bloque.

Lula había impulsado postergar la firma del acuerdo para continuar negociaciones, especialmente en temas ambientales. La firma sin su presencia marca una fractura diplomática que podría influir en los próximos pasos del proceso de ratificación.

Mirá tambiénPara Santa Fe, el acuerdo Mercosur–UE es una oportunidad histórica de exportación

¿Cuándo entra en vigencia?

Aunque la firma representa un momento clave, el acuerdo deberá ser ratificado por los parlamentos nacionales de cada país miembro del Mercosur y por el Parlamento Europeo. Este proceso podría demorar meses o incluso años, dependiendo del clima político en cada nación.

En el caso de Argentina, el Gobierno de Milei ya anunció que buscará avanzar rápidamente con la aprobación legislativa, en línea con su programa de apertura económica.

La firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea abre una nueva etapa en las relaciones comerciales del país y de la región. Para Milei, representa una oportunidad de mostrar gestión y liderazgo internacional, mientras avanza en su objetivo de transformar la economía argentina a través de la inserción plena en el mercado global.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Javier Milei
Paraguay
Acuerdo Mercosur Union Europea
Lula da Silva

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro