Para Santa Fe, el acuerdo Mercosur–UE es una oportunidad histórica de exportación
Tras más de dos décadas de negociaciones, el tratado entre ambos bloques promete abrir el mayor mercado de libre comercio del mundo. Para Santa Fe, implica desafíos y oportunidades en alimentos, energía, industria y economía del conocimiento.
La provincia concentra el 24% de las exportaciones argentinas hacia la Unión Europea.
Luego de 25 años de idas y vueltas, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea vuelve a escena como una posibilidad concreta. Para Santa Fe, la eventual entrada en vigencia del tratado representa una oportunidad estratégica para potenciar exportaciones, atraer inversiones y diversificar mercados.
Así lo expresó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, quien calificó al entendimiento como un hecho inédito. Señaló que el acuerdo permitiría integrar una zona de libre comercio con cerca de 720 millones de consumidores, caracterizados por su alto poder adquisitivo.
Puccini sostuvo que la provincia cuenta con una matriz productiva alineada con la demanda europea. Alimentos, energías y productos con valor agregado aparecen como los principales ejes, respaldados por infraestructura, capacidades industriales y estándares de calidad ya consolidados.
Gustavo Puccini analizó el impacto del acuerdo Mercosur–Unión Europea para Santa Fe.
Un proceso largo y con múltiples aprobaciones
Si bien la firma política del acuerdo se concretará en Paraguay, el ministro advirtió que su implementación no será inmediata. El Parlamento Europeo y los congresos de cada país miembro deberán ratificarlo, al igual que los parlamentos del Mercosur.
Ese recorrido institucional podría extenderse hasta 2026 o incluso 2027. Por eso, Puccini remarcó la necesidad de anticiparse y preparar al entramado productivo. “No es de un día para el otro, pero hay que estar listos”, planteó.
Reconoció que existen resistencias dentro de la Unión Europea, especialmente en países como Francia, por el impacto en sus productores agropecuarios. En ese marco, algunos productos sensibles tendrán resguardos específicos, como el arroz o la miel.
Aun así, el ministro destacó oportunidades claras en el complejo sojero, el biodiesel y las carnes. Santa Fe, recordó, ya exporta a la Unión Europea cuatro o cinco veces más que Paraguay o Uruguay en su conjunto, lo que marca una base sólida para crecer.
Más mercados y estándares más altos
Actualmente, la Unión Europea importa cerca de 220.000 millones de dólares anuales. Argentina apenas participa con unos 9.000 millones, mientras que Santa Fe aporta cerca del 24% de esas exportaciones, con unos 2.000 millones de dólares.
Puccini subrayó que ese dato posiciona a la provincia como un actor relevante y atractivo para futuras inversiones europeas. Además, consideró clave diversificar destinos frente a la fuerte dependencia del mercado chino.
Agricultores franceses protestaron en París contra el acuerdo UE-Mercosur.
Según explicó, Europa busca reducir su dependencia de China y ve al Mercosur como un socio estratégico en alimentos, energía y minerales. En ese escenario, países como España y Alemania impulsan con fuerza el acuerdo.
El ministro remarcó que el ingreso al mercado europeo también eleva los estándares productivos. Certificaciones ambientales, trazabilidad y calidad son exigencias que Santa Fe, aseguró, está en condiciones de cumplir.
Destacó el rol de frigoríficos, industrias lácteas y economías regionales, y afirmó que la provincia acompañará especialmente a las pymes para que no queden fuera del proceso. “El desafío es exportar valor agregado”, concluyó.