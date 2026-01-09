Se firmará el 17 de enero

Caputo celebró el pacto Mercosur-UE y habló de aranceles: “Más comercio y empleo”

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró este viernes el aval europeo para avanzar con el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. El entendimiento, negociado por más de 25 años, abre un tramo de ratificación política y parlamentaria en Europa y en los países del bloque sudamericano.