Análisis

Acuerdo Unión Europea–Mercosur: oportunidades concretas para el agro argentino, pero con desafíos inmediatos

Según el análisis de Maximiliano Díaz, la aprobación del acuerdo abre oportunidades concretas para las cadenas agroindustriales argentinas -desde la soja y la ganadería hasta producciones regionales- aunque sin una estrategia clara público y privada se puede desaprovechar la oportunidad que abre el acuerdo