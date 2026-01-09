El impacto del acuerdo con Unión Europea en la provincia

Un desafío de magnitud para la virtuosa agroindustria que lidera la economía santafesina y nacional

Harinas, granos -incluso legumbres-, aceites, carnes, biodiésel: Europa bajará aranceles y el país deberá reducir derechos de exportación. ¿Hay capacidad para expandir la producción en Santa Fe? Los detalles técnicos de un entendimiento que promete ser histórico.