Encuentro en Washington

María Corina Machado entrega su medalla del Nobel de la Paz a Donald Trump en la Casa Blanca

En un gesto inusual, la dirigente venezolana María Corina Machado presentó al presidente estadounidense Donald Trump la medalla de su Premio Nobel de la Paz durante una reunión privada en la Casa Blanca, un hecho que generó reacciones institucionales y plantea interrogantes sobre su impacto político.