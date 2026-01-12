María Corina Machado fue recibida por el papa León XIV en la Santa Sede
La audiencia se desarrolló en un contexto de fuerte atención internacional sobre la situación política venezolana y se conoció a través de la agenda oficial difundida por el Vaticano, que no brindó detalles sobre los temas tratados.
El papa León XIV recibió a María Corina Machado. Crédito: REUTERS.
El papa León XIV recibió en el Vaticano a la dirigente opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. El encuentro formó parte de la agenda oficial del sumo pontífice y fue informado por la oficina de prensa de la Santa Sede a través del boletín diario, aunque no se brindaron precisiones sobre los temas abordados ni la duración de la reunión.
La audiencia se conoció mediante el parte oficial difundido este lunes por el Vaticano. La visita se produce en un contexto de fuerte tensión política y de creciente atención internacional sobre la situación institucional y de derechos humanos en el país.
El mensajesobreVenezuela
La presencia de la líder opositora en la Santa Sede se da pocos días después de pronunciamientos públicos del pontífice referidos a la realidad venezolana, lo que reforzó el interés en torno a este encuentro.
La líder opositora llegó al Vaticano este lunes. Crédito: REUTERS.
El viernes anterior, durante un discurso dirigido al cuerpo diplomático acreditado ante el Vaticano, León XIV expresó su preocupación por el aumento de las tensiones en el continente americano. En ese marco, hizo una referencia directa a Venezuela y a los acontecimientos recientes que atraviesa el país.
El papa pidió que se respete la voluntad del pueblo venezolano y que se busquen salidas pacíficas, alejadas de intereses partidarios. Además, llamó a salvaguardar los derechos humanos y civiles de toda la población, con el objetivo de garantizar un futuro de estabilidad y convivencia.
En su mensaje, también advirtió sobre el uso creciente de la fuerza en las relaciones internacionales y cuestionó que se vuelva a recurrir a prácticas que, tras la Segunda Guerra Mundial, habían sido rechazadas por la comunidad internacional.
León XIV remarcó que la diplomacia basada en el diálogo y el consenso está siendo desplazada por una lógica sustentada en la imposición y la coerción, una tendencia que consideró preocupante para la paz global.
Revelacionessobregestionesdiplomáticas
Ese mismo viernes, el diario The Washington Post publicó una investigación que involucró al Vaticano en supuestas gestiones diplomáticas vinculadas a la situación venezolana. Según el medio estadounidense, la Santa Sede habría explorado una posible oferta de asilo en Rusia para el presidente Nicolás Maduro antes de su captura por parte de Estados Unidos, ocurrida el 3 de enero.
La visita generó repercusión internacional. Crédito: REUTERS.
La publicación mencionó un intercambio entre el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolín, y el embajador estadounidense ante la Santa Sede, Brian Burch. De acuerdo con esa información, Parolín habría planteado la necesidad de frenar un avance militar y de buscar una salida que garantizara la estabilidad regional.
Los documentos citados indicaron que el Vaticano consideraba que Maduro debía dejar el poder tras las cuestionadas elecciones de julio de 2024, aunque promovía una alternativa que asegurara su integridad personal. La propuesta incluía la posibilidad de que el mandatario se retirara a países como Rusia, Qatar o Turquía, con garantías internacionales.
La investigación también señaló que Maduro habría evaluado renunciar tras los comicios, pero que fue disuadido por su entorno más cercano. Tras la difusión de estos datos, la oficina de prensa de la Santa Sede emitió un comunicado en el que manifestó su malestar por la filtración de conversaciones y aclaró que la información publicada no reflejaba de manera completa el contenido del encuentro.