Vaticano

León XIV cerró el Año Santo y llamó a una Iglesia abierta, solidaria y comprometida con los más vulnerables

Con el cierre de la Puerta Santa en la basílica de San Pedro, el Papa clausuró el Jubileo de la Esperanza y dejó un mensaje político y pastoral de fuerte contenido social: defensa de los migrantes, crítica al sistema económico global y un llamado a transformar la fe en acciones concretas de justicia y paz.