De Rafaela al Vaticano: dos hermanas se presentarán bailando folklore frente a León XIV

Dos jóvenes bailarinas de Rafaela vivirán una experiencia única e histórica: este miércoles 7, Lara y Dalma Acosta se presentarán en el Vaticano frente al Papa León XIV, como parte de un espectáculo internacional que reúne arte, acrobacia y danza tradicional argentina en el corazón de Europa.
Las rafaelinas se encuentran actualmente en Roma, donde trabajan para una reconocida compañía de circo que realiza funciones en el centro de la ciudad. Una vez al año, el elenco es convocado para una presentación especial en el Vaticano, y en esta oportunidad, Lara y Dalma serán parte del show que se ofrecerá ante el Sumo Pontífice.
Un espectáculointernacionalcon raíces argentinas
Las bailarinas integran el espectáculo EVOLUTION, de Le Cirque Zoppis, una producción de Zoppis Productions que combina adrenalina, acrobacias y emoción.
En sus redes sociales, el show fue presentado con una fuerte puesta en valor de la identidad argentina: “La tradición también es futuro. Desde Argentina al corazón de Italia. Guachas of the Future en @lecirquezoppis. Tradición, fuerza y futuro en escena”.
Las artistas llevan la cultura argentina frente al Papa León XIV.
El circo desarrolla su actividad en distintos puntos de Europa, principalmente en Italia y España. Tras la presentación en el Vaticano, el elenco continuará su gira con destino a Palma, donde seguirán con las funciones programadas.
DeRafaela almundo
Lara y Dalma Acosta, conocidas artísticamente desde sus inicios como Almas Gemelas, cuentan con una destacada trayectoria en el mundo de la danza. En diciembre de 2022 fueron protagonistas de un hito en su carrera al viajar a Qatar, sede del Mundial de Fútbol, para representar a la Argentina con su arte.
La puesta en escena combina acrobacias, danza tradicional argentina.
En una entrevista anterior, Lara recordó que ese mismo año se mudaron a Buenos Aires para estudiar la Licenciatura en Folklore, con mención en Danzas Folklóricas y Tango, en la Universidad Nacional de las Artes. Ese paso les permitió ingresar a un nuevo circuito artístico y profesional, que las llevó a cumplir importantes sueños.
Uno de los momentos clave fue su participación en la noche de Cosquín en el Luna Park, experiencia que marcó un antes y un después. Poco después, recibieron una invitación inesperada para viajar a Qatar, tras participar de un casting con Revolution Queen, una compañía que llegó a la final en Got Talent.
Hoy, ese recorrido iniciado en Rafaela las encuentra nuevamente haciendo historia, llevando el folklore argentino al Vaticano y presentándose frente al Papa, en una de las expresiones artísticas y culturales más significativas de sus carreras.