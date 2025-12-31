In Memoriam: las personalidades argentinas y del mundo que murieron durante 2025
El año también se mide por las ausencias que deja. A lo largo de 2025, la muerte de figuras del deporte, la cultura, la política y el periodismo trazó un mapa de despedidas que atravesó generaciones y fronteras. Este recorrido mensual reúne esos nombres tal como fueron contados por El Litoral, como ejercicio de memoria y homenaje.
Por su relevancia internacional, la muerte del Papa Francisco fue una de las más trascendentes de 2025
Como cada año, durante 2025 hemos perdido a personalidades notables de distintas áreas de la vida pública. Algunos más notorios, como las reconocidas figuras del espectáculo; pero también murieron personajes de la política, la religión y el deporte. El Litoral ha anunciado sus muertes durante el año y esta es una síntesis de las más destacadas.
Enero: despedidas que marcaron el inicio del año
El 2025 comenzó atravesado por pérdidas significativas en distintos ámbitos de la vida pública argentina. El primer día del año, la música popular quedó de luto con la muerte de Leo Dan, figura central de la canción romántica y autor de un repertorio que acompañó a generaciones, dejando una huella imborrable en la cultura nacional.
“Bigote” Acosta, Juan Manuel Peratitis y “Lalo” Salva, tres personalidades muy cercanas a El Litoral que fallecieron este año.
El deporte aportó una de las noticias más impactantes del mes con el fallecimiento del ex Puma Luis “Rito” Irañeta, quien murió junto a su esposa y su hermana en un trágico accidente. Su nombre, ligado al rugby argentino, fue recordado tanto por su trayectoria deportiva como por el impacto de la tragedia familiar.
El fútbol santafesino, en tanto, despidió a Alberto Violi, dirigente clave en la historia de Unión, recordado por haber salvado al club del descenso y por decisiones que marcaron una etapa decisiva en la institución.
El mundo artístico sufrió pérdidas relevantes con la muerte de la actriz Alejandra Darín, referente del teatro y el cine argentino, y de Lidia Catalano, intérprete emblemática cuya figura quedó asociada al cine nacional y a clásicos populares. En el mismo mes falleció Alfred Oliveri, exnotero de CQC e ícono de una etapa memorable de la televisión argentina.
El cierre de enero estuvo marcado por el fallecimiento del ingeniero Enrique Eskenazi, presidente del Grupo Petersen, referente del ámbito empresarial argentino. Así, el primer mes del año dejó un registro de despedidas que atravesaron la cultura, el deporte y la vida institucional del país.
Febrero: figuras del deporte, la música y la escena internacional
Febrero continuó el registro de despedidas con pérdidas que atravesaron el deporte, la música y el espectáculo, tanto a nivel nacional como internacional. El 7 de febrero fallecióJosé María “Colorado” Suárez, exfutbolista campeón de la Copa Intercontinental 1978 con Boca Juniors, integrante de un plantel que quedó inscripto en la historia grande del fútbol argentino.
La música popular latinoamericana despidió el 17 de febrero a Paquita la del Barrio, una de las voces más emblemáticas de la ranchera. Su figura, ligada a canciones de fuerte impronta popular y a una personalidad inconfundible, fue recordada por su influencia y vigencia a lo largo de décadas.
El 23 de febrero murió Atilio Veronelli, actor y guionista de extensa trayectoria, reconocido por su versatilidad y su aporte al humor y la televisión argentina. Su fallecimiento generó múltiples expresiones de afecto en el ambiente artístico.
Hacia el final del mes, una noticia de alcance internacional sacudió al mundo del cine: el hallazgo sin vida de Gene Hackman y su esposa en su residencia de Nuevo México. El actor, referente indiscutido de Hollywood, dejó una filmografía que marcó a varias generaciones y consolidó su lugar en la historia del cine.
Marzo: referentes culturales, deportivos y de la identidad local
Marzo profundizó el tono de duelo del primer trimestre con la pérdida de figuras centrales del deporte, el arte y la cultura, muchas de ellas estrechamente ligadas a la identidad santafesina. El 14 de marzo falleció Antonio “Gachi” Ferrari, formador clave del básquet local y mentor de Emanuel Ginóbili y, especialmente, de Chapu Nocioni, dejando una huella decisiva en generaciones de jugadores.
“La Locomotora”, Leo Moscovich y Rubén Moncagatta, tres santafesinos que fallecieron en 2025.
El 18 de marzo se conocieron dos muertes que impactaron en ámbitos distintos. Por un lado, la del actor y humorista Antonio Gasalla, una de las figuras más influyentes del espectáculo argentino, creador de personajes que marcaron época.
Ese mismo día falleció Rodolfo Cancellieri, histórico dirigente de Unión y referente de la Federación de Agrupaciones Unionistas, profundamente identificado con la vida institucional del club.
El arte y la educación despidieron el 20 de marzo a Alicia Sedlacek, creadora incansable y docente comprometida con la construcción de patrimonio cultural. Días después, el 23 de marzo, el deporte mundial quedó de luto con la muerte del boxeador George Foreman, campeón y figura emblemática del ring.
El rugby argentino recordó el 24 de marzo a Alex Wyllie, entrenador histórico de Los Pumas y protagonista del recordado Mundial de 1999.
Hacia el cierre del mes, el periodismo y la radio santafesina despidieron a Raúl “Bigote” Acosta, voz y presencia ineludible de los medios locales, mientras que el 31 de marzo falleció Alcides Hugo Ifrán, maestro, promotor del folclore y defensor incansable de la cultura popular.
Abril: despedidas que conmovieron a la cultura, el deporte y la historia
Abril reunió pérdidas de enorme peso simbólico, con figuras que trascendieron fronteras y dejaron marcas profundas en la cultura, el pensamiento y el deporte. El 1° de abril falleció Toti Ciliberto, humorista emblemático de la televisión argentina, recordado por su talento y por una carrera atravesada por la risa y la superación personal.
El cine internacional quedó de luto el 2 de abril con la muerte de Val Kilmer, actor de fuerte presencia y versatilidad, protagonista de títulos que marcaron a distintas generaciones. Días más tarde, el 10 de abril, el arte argentino despidió a Luis Felipe “Yuyo” Noé, referente indiscutido de la plástica contemporánea y figura central del pensamiento artístico nacional.
El 13 de abril fue una fecha especialmente significativa. Ese día murió Mario “Musha” Carabajal, integrante histórico de Los Carabajal y referente del folclore argentino, y también fallecióMario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, cuya obra influyó decisivamente en las letras hispanoamericanas y en el debate intelectual de la región.
El deporte aportó una de las despedidas más sentidas del mes con la muerte, el 20 de abril, deHugo “El Loco” Gatti, arquero revolucionario y leyenda del fútbol argentino, con paso destacado por River, Boca y Unión. En el ámbito académico y económico, el 21 de abril falleció Juan José Llach, economista y exfuncionario, reconocido por su trayectoria intelectual y su aporte al debate público.
Ese mismo día, el mundo entero despidió alpapa Francisco, primer pontífice argentino, cuya figura marcó una etapa histórica para la Iglesia y proyectó a Jorge Bergoglio como un líder espiritual de alcance global.
Mayo: partidas que atravesaron generaciones y fronteras
Mayo concentró un número significativo de pérdidas de fuerte impacto simbólico en el deporte, la política, la cultura y el periodismo. El 5 de mayo falleció Luis Galván, zaguero central campeón del mundo en 1978, recordado por haber superado las dudas iniciales y convertirse en una pieza clave del equipo que hizo historia.
“La Bruja” Verón, Miguel Ángel Russo y “El Loco” Gatti, tres leyendas del fútbol que nos dejaron este año.
El espectáculo despidió el 6 de mayo a Petty Castillo, actriz y vedette de una época dorada, mientras que el 8 de mayo murió Daniel Fernández Strauch, uno de los sobrevivientes del accidente de Los Andes, figura asociada a una de las historias más estremecedoras del siglo XX.
El fútbol santafesino perdió el 9 de mayo a Rubén Moncagatta, exdirigente de Colón, identificado con una etapa de la vida institucional del club.
El 13 de mayo se produjeron dos despedidas de especial relevancia: la muerte de José “Pepe” Mujica, expresidente de Uruguay y referente político de alcance continental, y la de Juan Manuel Peratitis, cuya desaparición enluta al periodismo regional y a la comunidad de Coronda.
El deporte internacional quedó de luto el 20 de mayo con el fallecimiento de Nino Benvenuti, histórico boxeador italiano y recordado rival de Carlos Monzón. La música popular argentina despidió el 21 de mayo a Nicky Jones, una de las voces más queridas del Club del Clan.
El 25 de mayo murió Ángel Mahler, compositor y creador del musical Drácula, figura central del teatro musical argentino.
Dos días después falleció Juan Ramón “La Bruja” Verón, leyenda de Estudiantes de La Plata y apellido insoslayable del fútbol argentino. El mes se cerró con la muerte de Alf Clausen, compositor que dio identidad sonora a Los Simpson, dejando una marca indeleble en la historia de la televisión.
Junio: fallecimientos en la política, la cultura y el pensamiento
Junio volvió a reunir pérdidas de fuerte impacto público, con figuras vinculadas a la política, la literatura, la música y el empresariado. El 4 de junio falleció Horacio García Belsunce, hermano de María Marta, nombre inevitablemente asociado a uno de los casos policiales más resonantes del país.
Dos días después murió Mamerto Menapace, monje benedictino, escritor y referente del pensamiento religioso y cultural argentino, cuya palabra trascendió los ámbitos eclesiásticos. El 9 de junio falleció Frederick Forsyth, maestro de la novela de espías y autor de títulos emblemáticos del género.
La música internacional despidió el 12 de junio a Brian Wilson, líder creativo de The Beach Boys y arquitecto del sonido surf que marcó una época. El 16 de junio se produjeron dos despedidas significativas: la de Juan Manuel Abal Medina, dirigente político y hombre cercano a Juan Domingo Perón, y la del actor Sergio Lerer, recordado por sus participaciones en Los Simuladores y Casados con hijos.
Hacia el final del mes, el 26 de junio, falleció Antonio Tabanelli, fundador del Grupo Boldt y figura central del empresariado argentino. Ese mismo día murió Lalo Schifrin, compositor argentino de proyección internacional y autor de algunas de las bandas sonoras más reconocibles del cine y la televisión.
Julio: íconos de la cultura popular y voces del periodismo
Julio estuvo marcado por la muerte de figuras que dejaron huella en el cine, la música, el deporte y los medios, con despedidas de alcance internacional y fuerte anclaje local.
La muerte de Pepe Mujica y los crímenes de Kirk y Uribe Turbay marcaron la política internacional.
El 3 de julio falleció Michael Madsen, actor icónico del cine de Quentin Tarantino, reconocido por personajes intensos que marcaron al cine independiente. Un día después murió Julian McMahon, recordado por su protagónico en Nip/Tuck y por su rol como villano en Los 4 Fantásticos.
El periodismo y la cultura despidieron el 12 de julio a Mario Mactas, escritor y periodista de estilo inconfundible, con una trayectoria que atravesó la radio, la televisión y la literatura. El 15 de julio falleció Hugo Armoa, actor vinculado a ficciones televisivas de gran llegada popular como Floricienta y Casi Ángeles.
El arte local perdió el 16 de julio a Leo Moscovich, creador multifacético ligado a la música, la plástica y la expresión corporal. Al día siguiente murió Felix Baumgartner, el deportista extremo que desafió los límites al saltar desde la estratósfera, en una noticia que recorrió el mundo.
La música internacional despidió el 22 de julio a Ozzy Osbourne, líder de Black Sabbath y figura fundacional del heavy metal. El deporte sumó el 24 de julio la muerte de Hulk Hogan, leyenda del wrestling y referente de una era del espectáculo deportivo.
El 28 de julio fallecióAlejandra “La Locomotora” Oliveras, múltiple campeona mundial de boxeo, figura de carisma arrollador. Ese mismo día, un accidente náutico en Miami causó la muerte de Mila Yankelevich, la nieta de Cris Morena, generando una fuerte conmoción pública. El mes se cerró con la muerte, el 29 de julio, de Juan Carlos Tizziani, referente histórico del periodismo santafesino.
Agosto: despedidas que atravesaron la cultura, la fe y la escena global
Agosto reunió pérdidas de alto impacto en la música, el periodismo, la política, el deporte y la cultura internacional. El 7 de agosto falleció Osvaldo Piro, bandoneonista, compositor y director, figura clave del tango contemporáneo y referente de una generación que proyectó el género más allá de las fronteras.
El 8 de agosto concentró varias despedidas significativas. Ese día murió Jim Lovell, comandante de la misión Apolo 13 y leyenda de la NASA; también falleció el cardenal Estanislao Esteban Karlic, una de las figuras más longevas e influyentes de la Iglesia argentina; y se conoció la muerte de Tico Rodríguez Paz, una de las voces más reconocidas del periodismo nacional.
La política regional quedó marcada el 11 de agosto con la muerte de Miguel Uribe Turbay, precandidato a presidente de Colombia, víctima de un atentado que conmocionó al país. El deporte aportó el 12 de agosto una noticia trágica con el fallecimiento del piloto Claudio Segarra, tras un accidente en Río Cuarto.
El fútbol argentino despidió el 15 de agosto a Ramón Maddoni, histórico descubridor de talentos y formador de generaciones. El mundo del espectáculo perdió el 16 de agosto al actor Alberto Martín, mientras que el cine internacional recordó el 17 de agosto a Terence Stamp, inolvidable por su papel como el General Zod en Superman.
La televisión argentina sumó una pérdida el 18 de agosto con la muerte de Jorge Maestro, guionista y creador de ficciones emblemáticas de los años 80 y 90. El 22 de agosto falleció Norma Beatriz Nolan, santafesina que alcanzó proyección mundial al consagrarse reina de belleza. El mes cerró con la muerte del actor español Eusebio Poncela, figura emblemática del cine y el teatro de su país.
Septiembre: íconos globales y despedidas cercanas
Septiembre combinó pérdidas de alcance mundial con despedidas que tocaron de cerca a la comunidad periodística local. El 4 de septiembre falleció Giorgio Armani, diseñador italiano y referente absoluto de la moda contemporánea, cuya estética marcó una era y redefinió la elegancia moderna.
Nicky Jones, Leo Dan y Musha Carabajal, tres personalidades de la música argentina que partieron.
La agenda internacional volvió a sacudirse el 10 de septiembre con la muerte de Charlie Kirk, activista político estadounidense, baleado durante una charla universitaria, en un episodio que volvió a poner en foco la violencia política en Estados Unidos.
El cine despidió el 16 de septiembre a Robert Redford, actor, director y productor, figura central de Hollywood y creador del Festival de Sundance, mientras que el 23 de septiembre falleció Claudia Cardinale, leyenda del cine italiano y protagonista de clásicos inolvidables del cine europeo.
El 24 de septiembre murió Eduardo “Lalo” Salva, histórico jefe de Fotografía de Diario El Litoral, cuya mirada y compromiso profesional quedaron impresos en décadas de trabajo periodístico. El mes se cerró con la muerte, el 30 de septiembre, de la actriz Adriana Aizemberg, intérprete de sólida trayectoria en teatro, cine y televisión.
Octubre: pérdidas que atravesaron la escena cultural y el deporte
Octubre estuvo signado por despedidas en el mundo del espectáculo, la música y el deporte, con figuras que dejaron huella tanto en la escena local como internacional. El 1° de octubre falleció el actor José Andrada, recordado por su trayectoria en teatro, cine y televisión, y por participaciones que quedaron en la memoria del público.
El fútbol despidió el 8 de octubre a Miguel Ángel Russo, ídolo de Boca Juniors y Rosario Central, protagonista de una extensa carrera ligada a algunos de los momentos más recordados del deporte argentino. El cine internacional quedó de luto el 11 de octubre con la muerte de Diane Keaton, actriz ganadora del Oscar y figura central de una generación de Hollywood.
El periodismo de espectáculos perdió el 14 de octubre a Luis Pedro Toni, referente histórico del género, mientras que ese mismo día falleció D’Angelo, ícono del neo soul y artista influyente en la música contemporánea. El rock sumó otra pérdida el 16 de octubre con la muerte de Ace Frehley, guitarrista de Kiss y figura clave del hard rock.
El 17 de octubre murió Mariano Castro, hermano gemelo del periodista Juan Castro, en una noticia que despertó fuerte repercusión pública. La música internacional volvió a despedir el 19 de octubre a Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit.
Paquita, Ace Frehley y Ace Frehley también dejaron su huella en la música internacional.
El ajedrez mundial quedó de luto el 21 de octubre con la muerte del gran maestro Daniel Naroditsky, a los 29 años, referente de una nueva generación del juego. El mes se cerró con la muerte de la actriz y docente Claudia Schijman, el 26 de octubre, y del actor sueco Björn Andrésen, recordado como “el niño más hermoso del mundo”, el 27 de octubre.
Noviembre: entre el arte, el deporte y la identidad popular
Noviembre volvió a reunir pérdidas de fuerte impacto en el cine, la música y el deporte, con nombres que atravesaron generaciones y territorios.
El 3 de noviembre falleció la actriz Diane Ladd, figura de Hollywood y madre de Laura Dern, cuya trayectoria acompañó décadas del cine estadounidense. Ese mismo día murió Daniel Willington, futbolista de clase y protagonista de innumerables anécdotas, recordado por su paso por Vélez y Talleres.
El 13 de noviembre falleció Jorge Lorenzo, actor argentino reconocido por su papel en El Marginal, con una carrera sostenida en teatro, cine y televisión. El automovilismo sumó una pérdida trágica el 16 de noviembre con la muerte del pilotoAlejandro Frangioli, ocurrida durante la clasificación del Turismo Internacional.
El fútbol santafesino despidió el 17 de noviembre aAlberto Manuel Bustingorria, emblema sabalero y figura entrañable para la comunidad de Colón.
La música internacional quedó de luto el 22 de noviembre con la muerte de Ornella Vanoni, voz emblemática de Italia, mientras que el 24 de noviembre fallecieron dos figuras de alcance global: el diseñador Paul Costelloe, asociado al estilo de Lady Di, y Jimmy Cliff, referente indiscutido del reggae y de la música popular jamaiquina.
Diciembre: el año se despide con nombres imborrables
El último mes del año concentró despedidas de fuerte impacto cultural, artístico y deportivo. El 5 de diciembre falleció Cary-Hiroyuki Tagawa, actor de proyección internacional, recordado por su papel icónico en Mortal Kombat y una extensa trayectoria en Hollywood.
Diane Keaton, Robert Redford y Val Kilmer, estrellas de la pantalla grande que partieron en 2025.
El 13 de diciembre reunió pérdidas de enorme peso simbólico: murió Peter Greene, figura del cine de los años noventa, y falleció Héctor Alterio, uno de los grandes actores argentinos, protagonista central del cine, el teatro y la televisión nacional. Ese mismo día se conoció la muerte de Ernesto Acher, histórico integrante de Les Luthiers, músico y humorista clave en la construcción de un estilo irrepetible.
La segunda mitad del mes sumó despedidas en distintos ámbitos. El 18 murió el expiloto de NASCARGreg Biffle, en un accidente aéreo en Estados Unidos; el 22 falleció Vince Zampella, cocreador de Call of Duty y referente global de la industria del videojuego; y el 26 murió Jean-Louis Gasset, histórico entrenador del fútbol francés.
El 28 se conocieron las muertes de “Chiqui” Pereyra, voz emblemática del tango, y de Brigitte Bardot, ícono del cine europeo y figura central de la cultura del siglo XX.
El 30 de diciembre murió Tatiana Schlossberg, periodista ambientalista y nieta del expresidente estadounidense John F. Kennedy. Seis semanas antes, había anunciado públicamente que padecía un cáncer terminal.
Músicos, actores, deportistas, dirigentes, periodistas, artistas y referentes de la vida pública atravesaron estas páginas a lo largo del año. Cada mes fue sumando nombres, trayectorias y despedidas que formaron parte de la agenda informativa cotidiana. Reunidas en este recorrido, esas pérdidas componen un registro del tiempo que pasó y de las historias que lo marcaron.