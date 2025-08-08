Adiós a Tico Rodríguez Paz, una de las grandes voces del periodismo argentino.

El periodismo argentino despide a una de sus voces más emblemáticas. Este viernes 8 de agosto falleció a los 85 años Tico Rodríguez Paz, reconocido periodista, locutor y conductor que marcó una época en los medios de comunicación del país. Su deceso se produjo tras atravesar una neumonía, un virus y complicaciones urinarias, según confirmaron fuentes familiares.
El periodista y locutor falleció a los 85 años tras complicaciones respiratorias.
Una trayectoria vinculada a los grandes medios
Tico Rodríguez Paz fue parte central de la historia reciente del periodismo audiovisual argentino. Comenzó su carrera profesional en los años 60, y alcanzó gran popularidad en Canal 13, donde participó del recordado ciclo “Mónica Presenta”, compartiendo pantalla con Mónica Cahen D’Anvers, César Mascetti, Roberto Maidana y Domingo Di Núbila.
También se destacó como locutor y periodista en Radio Splendid, una de las emisoras más importantes del país durante varias décadas. En sus últimos años profesionales, ocupó el cargo de gerente de noticias en la TV Pública, desde donde siguió aportando a la formación de nuevos comunicadores.
Su estilo sobrio y preciso lo convirtió en un referente de la comunicación informativa en la Argentina, en tiempos donde la televisión en vivo estaba dando sus primeros pasos y el rol del conductor de noticias requería no solo profesionalismo, sino también credibilidad. Rodríguez Paz supo combinar cercanía con rigurosidad, características que le ganaron el respeto de colegas y del público.
Su legado dejó huella en la televisión y la radio nacional.
Internación y fallecimiento
Rodríguez Paz atravesaba un delicado estado de salud debido al Alzheimer. Según detalló su hijo menor, Juan Rodríguez Paz, fue internado hace tres semanas con un cuadro de neumonía. Si bien logró superar esa afección, contrajo un virus y sufrió una infección urinaria que agravaron su estado, provocando su fallecimiento en la mañana del viernes.
El último adiós a Tico Rodríguez Paz se realizará este sábado 9 de agosto a las 14:15, en el Cementerio de la Chacarita, con ingreso por la calle Jorge Newbery. Se espera la presencia de colegas, familiares y personalidades de los medios que compartirán una ceremonia íntima para homenajear su vida y obra.
Con más de cinco décadas de trabajo ininterrumpido, Rodríguez Paz dejó una huella imborrable en el periodismo argentino. Su estilo claro, su voz inconfundible y su compromiso con la información de calidad lo convirtieron en referente de generaciones. Su legado continuará vivo en la memoria de quienes crecieron escuchándolo y viéndolo, y en quienes encontraron en él un modelo profesional a seguir.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.