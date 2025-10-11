Murió la actriz Diane Keaton, ganadora de un Oscar, a los 79 años

A sus 79 años, falleció la reconocida actriz estadounidense Diane Keaton, según confirmó su familia al medio PEOPLE este sábado.
La artista estadounidense fue pareja de Woody Allen y su primera gran aparición fue en El Padrino. Dejó su marca como directora y productora de cine.
No se brindaron mayores precisiones respecto a los motivos que provocaron la muerte de la nacida en Los Ángeles, solicitando prudencia y respeto por parte de sus seres queridos.
Su salto a la fama llegó en la década de 1970 con su interpretación de Kay Adams, la novia —y más tarde esposa— de Michael Corleone en El Padrino (1972), dirigida por Francis Ford Coppola.
En 1977 alcanzó el máximo reconocimiento con Annie Hall, de Woody Allen, por la que ganó el Óscar a Mejor Actriz.
Para no quedar encasillada en comedia romántica, Diane aceptó roles dramáticos notables como en Looking for Mr. Goodbar (1977), donde interpretó a una maestra que lleva una doble vida.
También obtuvo nominaciones al Óscar por Reds (1981) y Marvin’s Room (1996).
Durante los años 90 y 2000 consolidó su fama en papeles más maduros, interpretando personajes con poder simbólico en comedias populares como Father of the Bride (1991) y The First Wives Club (1996). En 2003 protagonizó Something’s Gotta Give, que volvió a acercarla al gran público.
También incursionó como directora y productora, y en proyectos como bienes raíces, diseño y fotografía, campos que la apasionaban. Uno de sus últimos trabajos fue en la película Summer Camp (2024), considerada su actuación póstuma.
Diane Keaton nació el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles, California, siendo la mayor de cuatro hijos.
Su padre, John Newton “Jack” Hall, era ingeniero civil y también se dedicó al corretaje inmobiliario; su madre, Dorothy Deanne (apellido Keaton), fue ama de casa y aficionada a la fotografía.
Heredó el apellido artístico “Keaton” (apellido materno) porque en el sindicato de actores “Diane Hall” ya estaba registrado.
Desde joven mostró inclinación hacia las artes dramáticas. Estudió teatro en Santa Ana College antes de trasladarse a Nueva York para profundizar su formación teatral.
En 1968, participó como suplente en la producción original de Broadway del musical Hair, donde empezó a ganar cierto reconocimiento.
Durante ese tiempo conoció al dramaturgo y cineasta Woody Allen, con quien entabló una relación personal y profesional que marcaría sus primeros años de carrera.
Durante su vida tuvo relaciones sentimentales con figuras como Woody Allen, Al Pacino y Warren Beatty, pero nunca contrajo matrimonio.
No tuvo hijos biológicos, pero en 1996 adoptó a una hija, Dexter, y en 2001 adoptó a un hijo, Duke.
A lo largo de su vida manifestó que estaba satisfecha con su decisión de ser madre adoptiva y vivir sin pareja, afirmando que siempre buscó la autenticidad en sus relaciones.
Además, su inclinación artística trascendió la actuación: fue fotógrafa, coleccionista, inversora inmobiliaria y diseñadora.
