Thiago Medina le habría pedido casamiento a Daniela Celis desde terapia intensiva
El ex Gran Hermano atraviesa una notable recuperación tras el accidente en moto, y según contó Romina Uhrig, sorprendió a todos con un gesto romántico hacia la madre de sus hijas durante su internación.
Daniela Celis celebró los avances de su expareja con un mensaje esperanzador en Instagram.
La evolución de Thiago Medina avanza con excelentes noticias. A casi un mes del grave accidente en moto que lo dejó internado, el exparticipante de Gran Hermano 2022 continúa mostrando una notable mejoría. Tras haber salido de terapia intensiva hace algunos días, el joven influencer de González Catán atraviesa una etapa de franca recuperación, lo que llenó de alegría a su entorno más cercano.
Romina Uhrig, quien compartió con Thiago la experiencia en la casa más famosa del país, habló en Se Picó (República Zeta) sobre los últimos avances del joven. “Chicos, ya camina. Hoy se largó a caminar solito”, contó emocionada.
La noticia sorprendió al conductor Gastón Trezeguet, quien quiso saber si Medina recordaba todo lo ocurrido. “Sí, se acuerda de todo,menos del accidente”, aclaró la exdiputada.
Thiago Medina junto a Daniela Celis y sus hijas.
Durante la charla, Uhrig también reveló que Thiago tomó una decisión importante respecto a su relación con Daniela Celis, madre de sus hijas gemelas. “Hoy le pregunté si seguía pensando en casarse y me dijo que sí. Él ama a Dani”, relató.
Propuesta desde el hospital
Ante la curiosidad del panel, Romina confirmó que Thiago ya le pidió matrimonio a Daniela mientras estaba internado. “Estaba en terapia y le dijo: ‘¡Casate conmigo!’. Se despertó, vio a las nenas y, al poco tiempo, le pidió casamiento”, aseguró. Aunque no reveló la respuesta de Celis, sí dejó en claro que el amor entre ambos sigue intacto. “Ella lo ama. Se aman los dos”, remarcó.
Según contó, cuando Thiago reciba el alta médica continuará su recuperación en la casa de Daniela, acompañado por sus hijas Aimé y Laia.
Mensaje esperanzador
A través de sus redes sociales, Daniela compartió un comunicado con novedades sobre la evolución de su pareja, internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. “Thiago sigue dando pasos gigantes. De a poco se va movilizando, ansioso y feliz. Persiste con leve débito por drenaje de la cicatriz quirúrgica. Se evalúa el inicio de antibióticos por vía oral”, detalló.
Daniela Celis festejó la evolución de Thiago Medina.
La joven también expresó su gratitud por el apoyo recibido. “Celebramos cada logro, acompañamos sus avances y seguimos deseando su recuperación. Como siempre, gracias a todos por estar; sentimos el amor muy cerca, tanto dentro como fuera del hospital”, escribió en sus historias de Instagram.
Con cada pequeño paso, Thiago demuestra su fuerza y el cariño que lo rodea, mientras su historia se convierte en un símbolo de superación y amor incondicional.
