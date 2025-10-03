Daniela Celis confirma que Thiago Medina está "mejor de ánimo y leyendo" tras accidente en moto

A casi tres semanas del grave accidente en moto que lo mantiene internado en terapia intensiva, la salud de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, presenta una evolución muy favorable.
Tras superar la última cirugía y respirar sin soporte, el ex GH genera optimismo en su entorno y sus seguidores. El apoyo incondicional de su familia ha sido crucial en su recuperación, según la influencer y mamá de sus hijas, quien agradeció las energías positivas recibidas.
A casi tres semanas del grave accidente en moto que lo mantiene internado en terapia intensiva, la salud de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, presenta una evolución muy favorable.
Daniela Celis, madre de sus hijas, compartió un emotivo y alentador mensaje en sus redes sociales, anunciando que el joven superó la última cirugía, respira sin soporte de oxígeno y está "mejor de ánimo, comiendo y leyendo".
El panorama para el mediático es sumamente optimista. Tras ser sometido esta semana a un procedimiento quirúrgico que, según las indicaciones médicas, sería el último pautado, Celis (también ex GH y madre de las gemelas que tienen en común) dio detalles esperanzadores sobre el estado de su expareja.
“Estamos felices, hoy Thiago continúa mejorando, superando bien el postoperatorio”, anunció la influencer a través de una publicación.
Una de las noticias más significativas de esta jornada, de acuerdo con el relato de Daniela, es que el joven ya no necesita asistencia respiratoria:
“Hoy no requiere soporte con oxígeno, que eso es muy positivo”, remarcó Celis.
En cuanto a su estado anímico, la mejora es notoria. El padre de Thiago había adelantado que lo vio sentado, y Daniela sumó: "Se encuentra mejor de ánimo, comiendo y ahora leyendo”.
Este avance es clave para la recuperación, ya que el pulmón fue uno de los órganos más comprometidos tras el fuerte choque.
El progreso del exparticipante, internado hace 20 días en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno (Provincia de Buenos Aires), ilusiona a toda su familia y seguidores con un cambio de sala en el corto plazo.
"Si todo continúa de esta manera, esperamos una pronta salida de terapia intensiva", expresó con entusiasmo Daniela Celis, quien se mantuvo al pie del cañón durante toda la internación, incluso retomando recién ahora parte de su agenda laboral al dejar el estado de Thiago de ser crítico.
Celis, que ha sido el nexo informativo entre la familia y el público desde el inicio, cerró su mensaje transmitiendo el sentimiento de su expareja.
“Él ya sabe que están todos ustedes orando, pidiendo y enviando energías positivas para su evolución. Y les agradece un montón”, concluyó la influencer, destacando la importancia del apoyo que recibió Thiago de parte de sus seguidores y el público en general.
La noticia de hoy marca un antes y un después en la recuperación de Thiago Medina, pasando de un pronóstico reservado a una evolución sostenida que invita a la esperanza de un pronto traslado a sala común, cerrando así un capítulo de gran preocupación para el joven, su familia y la comunidad que siguió de cerca su delicado estado de salud.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.