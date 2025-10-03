Evolución favorable

Daniela Celis confirma que Thiago Medina está "mejor de ánimo y leyendo" tras accidente en moto

Tras superar la última cirugía y respirar sin soporte, el ex GH genera optimismo en su entorno y sus seguidores. El apoyo incondicional de su familia ha sido crucial en su recuperación, según la influencer y mamá de sus hijas, quien agradeció las energías positivas recibidas.